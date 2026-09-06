Menno Geelen herkent zich niet in de kritiek op de werkwijze van Jordi Cruijff bij Ajax. Volgens eerdere berichtgeving van Het Parool vaart Cruijff een solistische koers, maar Geelen benadrukt dat er genoeg overleg plaatsvindt.

“Ik kan me niet vinden in die beeldvorming”, zegt Geelen in een interview met De Telegraaf. “Jordi is juist een teamspeler. Ik heb hem zelf de afgelopen maanden nagenoeg elke dag gesproken, over allerlei zaken. Maar Jordi overlegt ook veel met onze financieel directeur Shashi Baboeram Panday. En hij betrekt Daniel de Ridder en Siem de Jong erbij die zich ontwikkelen als technisch managers.”

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“Zij schakelen even makkelijk met het scoutingteam en de voetbalkant als de bestuurlijke kant van de club. Jordi spart ook veel met de trainer, andere mensen uit de staf, en met de voetbalcommissaris”, weet Geelen.

In dat opzicht lijken er ook gelijkenissen met voorganger Marc Overmars. “Wat sowieso vergelijkbaar is, is dat Jordi ook een goed geheel vormt met de hoofdscout en de trainer. En dat de afstemming met de overige directieleden goed is. Ik ben groot voorstander van mensen in en rond de directie met een voetbalachtergrond. Mensen die weten wat beslissingen in de bestuurskamer betekenen voor het veld en de taal van de kleedkamer snappen en spreken.”

“Als je naar de achtergrond van Jordi als speler, technisch directeur en trainer kijkt, dan zul je begrijpen dat ik ook mede-initiator was van zijn komst. En het helpt dat Jordi een bekende naam heeft in het voetbal. Maar dat is logisch”, geeft Geelen aan.