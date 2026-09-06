Gjivai Zechiël is diep teleurgesteld in zichzelf: 'Bizar, wat ik doe kan echt niet'

vertolkte zaterdag met een doelpunt en twee assists een hoofdrol bij Feyenoord, maar spaarde zichzelf na de 1-3 zege op NEC allerminst. Vooral één enorme mogelijkheid kort na rust zat de middenvelder dwars.

Zechiël kon in de tweede helft vanaf eigen helft richting het doel van NEC opstomen, maar speelde de bal te ver voor zich uit. Daardoor kon doelman Gonzalo Crettaz ingrijpen. Ook na afloop begreep hij nauwelijks hoe dat kon gebeuren. “Raar moment zeg. Dat ik deze te hard tik is gewoon bizar. Dat is gewoon geen kwaliteit wat ik op dat moment laat zien”, klonk het zelfkritisch voor de camera van ESPN.

“Snap ik echt niet. Kom op, het kan toch niet, deze bal te hard voor mij uit. Dat moet eigenlijk niet kunnen”, aldus de middenvelder.

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Zijn frustratie over dat moment deed niets af aan een sterk optreden in Nijmegen. Zechiël was direct betrokken bij alle drie de Rotterdamse treffers en keek vooral tevreden naar wat Feyenoord als ploeg liet zien. “Ik ben gewoon dankbaar ten allereerste dat ik weer de kans heb om mezelf te laten zien op dit podium. En het is gelukt. En vooral als team is het gelukt”, vertelde hij.

Over zijn eigen doelpunt liet Zechiël geen enkele twijfel bestaan, ook al raakte een verdediger de bal eveneens. “Die hoort honderd procent op mijn naam. Als ik hem niet raak, dan gaat hij niet richting goal. Ik raak hem meer dan hij. Dat is op mijn naam."

Toch was de middenvelder ook kritisch op de manier waarop Feyenoord de wedstrijd uitspeelde. “Dat is denk ik de next step, dat we de wedstrijd gewoon blijven controleren, ook die laatste tien minuten”, zei Zechiël.

Zechiël duidelijk over Hadj Moussa

Het ging bij Feyenoord zaterdag ook vooral over Anis Hadj Moussa, die ontbrak in de wedstrijdselectie nadat hij tweemaal te laat kwam. Binnen de spelersgroep bleef de aandacht volgens Zechiël echter bij de wedstrijd. “De trainer probeerde vooral de focus te leggen op de wedstrijd, dus dat konden we eigenlijk best wel snel loslaten."

Over de situatie rond zijn ploeggenoot was Zechiël helder. “Er gebeurt veel om Anis op dit moment, maar wij als groep moeten daar niet naar kijken. Niemand staat uiteindelijk boven het team. We zien aankomende week wel wat er gaat gebeuren."