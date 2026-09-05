Giovanni van Bronckhorst gaat zondag in gesprek met Anis Had Moussa over zijn toekomst. De aanvaller van Feyenoord wilde graag verkassen naar Al-Ittihad, maar wordt door zijn club in Rotterdam gehouden. Zaterdag maakte Hadj Moussa geen deel uit van de selectie voor de uitwedstrijd tegen NEC (1-3 zege).

“Er is de afgelopen 48 uur veel gebeurd rondom hem”, wordt Van Bronckhorst op de persconferentie geciteerd door Rijnmond. “Als clubs met zoveel kracht en geld interesse tonen, heb ik begrip voor zijn situatie.” Naar verluidt kon Hadj Moussa tien miljoen euro per jaar verdienen in Saudi-Arabië.

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Al-Ittihad meldde zich ná de Nederlandse Deadline Day bij Feyenoord met gigantische biedingen op Hadj Moussa. De Rotterdammers gingen niet akkoord met een voorstel van naar verluidt 37,5 miljoen euro. Daar is de aanvaller niet blij mee, en dat liet hij merken op de wedstrijddag tegen NEC. Hij kwam tweemaal te laat en zat daardoor niet bij de selectie.

“Het mag nooit ten koste gaan van het team. Hij was twee keer te laat, dan is voor mij de grens bereikt. Ik wil de rust behouden in de ploeg”, legt de trainer uit. “Ik weet niet of hij ontevreden is. Ik heb wel gehoord dat die transfer er niet komt. Hij is speler van Feyenoord en heeft zijn waarde bewezen. Ik ga morgen met hem praten, want Anis kan en moet belangrijk zijn voor het team.”

“Het is goed om elkaar in de ogen te kijken. Morgen zal het een gesprek zijn over dat zijn toekomst hier ligt. Hij moet dat weer oppakken. Ik heb begrip voor de situatie, en teleurstelling zal er zijn. Maar hij heeft veel om voor te spelen. Ik denk nu nog niet na over of hij meegaat naar Barcelona”, doelt Van Bronckhorst op de Champions League-wedstrijd van woensdagavond.

“Anis is nog heel jong”, vervolgt Van Bronckhorst over zijn 24-jarige buitenspeler. “Het is niet niks als er bedragen voorbijkomen die je leven kunnen veranderen. En misschien niet alleen zijn eigen leven, maar ook het leven van zijn familie. Je moet natuurlijk wel in het teambelang blijven denken. Daar heb ik geen begrip voor, en dus moest ik ingrijpen.”

Hadj Moussa zou zich beroepen op een afspraak die vorig jaar is gemaakt. Toen verzocht Feyenoord hem om niet naar Benfica te gaan, met de toezegging dat de club een jaar later wel zou willen meewerken aan een transfer. Nu dat moment is gekomen, blijkt Feyenoord toch de hakken in het zand te zetten.