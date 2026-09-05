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Ajax-fans wijzen dezelfde zondebok aan tegen PSV: 'Zakt ver door de ondergrens'

5 september 2026, 21:04
Oscar Gloukh en Sergino Dest
Foto: © Imago
3 reacties
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Oscar Gloukh heeft zich in de eerste helft van Ajax - PSV de woede van een groot deel van de Ajax-aanhang op de hals gehaald. De Israëliër begon op linksbuiten, maar maakte een uiterst ongelukkige indruk. Op sociale media klinkt al snel een massale roep om een wissel, waarbij vooral Abdellah Ouazane als gewenste vervanger wordt genoemd.

PSV kwam na vijf minuten op voorsprong via Ricardo Pepi, waarna Tolu Arokodare Ajax in de 23ste minuut langszij bracht. Lutsharel Geertruida zorgde vlak voor rust voor de 1-2. In een open eerste helft kreeg Ajax meerdere kansen, maar Gloukh slaagde er niet in zijn stempel te drukken. Een poging in kansrijke positie ging ruim over en ook in balbezit leidde zijn spel tot frustratie.

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De irritatie nam vooral toe in de 27ste minuut. Gloukh liet Sergiño Dest lopen, waarna PSV gevaarlijk kon worden. ESPN-commentator Vincent Schildkamp wees daar direct op. “Nu geeft Gloukh het eigenlijk gewoon op en gebaart hij naar zijn ploeggenoten: ‘Ja, ik kom er niet meer bij. Jullie moeten het oplossen’”, zei hij. “Gloukh heeft ook gewoon niet de longen om Dest de hele avond bij te benen.”

Ajax-fans eisen wissel van Gloukh

Op sociale media werd de kritiek daarna steeds feller. “Ik heb nog nooit iemand zo slecht druk zien zetten als Gloukh”, schrijft een supporter. Een ander stelt: “Gloukh zakt ver door de ondergrens. Goed tegen FC Plovdiv, maar tegen een beetje tegenstander komt hij heel veel handelingssnelheid tekort.”

Ook zijn keuzes aan de bal worden bekritiseerd. “Heeft Gloukh al één goede pass gegeven?”, vroeg een fan zich af. Een andere reactie luidt: “Kan Gloukh ook nog iets goed doen?” Weer iemand anders concludeert: “Gloukh speelt zichzelf in de weg.”

De roep om Ouazane werd ondertussen steeds luider. “Ouazane is toch vijf keer de speler die Gloukh is?”, klinkt het. Een andere supporter wilde al voor rust ingrijpen: “Gloukh er nú afhalen graag, niet wachten op de rust of wat dan ook. Nu.”

Een ander wijst op zijn rol aan de linkerkant: “Die Gloukh laat Henrique ook steeds zwemmen met Dest en Perisic. Als je niet lekker in de wedstrijd zit, doe in ieder geval je defensieve taken.”

Gloukh werd negen minuten na de pauze daadwerkelijk gewisseld. Niet Ouazane, maar Sofyan Amrabat was zijn vervanger. Gloukh oogde gefrustreerd toen hij het veld verliet.

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dilima1966
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dilima1966
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Oscar Gloukh speelt met oogkleppen op gaaie ook niet sterk en dat je beste speler er afhalen Tolu voor dolberg Michel je wisselen ook niet goed en wat een kans laten. Ze liggen Berghuis eerder moeten wisselen

Kicker
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Gloukh mag ook snel worden verkocht.

CG
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CG
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Na mijn mening hebben de wissels ervoor gezorgd dat wij Ajax uit de wedstrijd gespeeld werden. De wedstrijd zelf was wel zeer goed!!

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

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dilima1966
4.110 Reacties
1.181 Dagen lid
19.170 Likes
dilima1966
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Oscar Gloukh speelt met oogkleppen op gaaie ook niet sterk en dat je beste speler er afhalen Tolu voor dolberg Michel je wisselen ook niet goed en wat een kans laten. Ze liggen Berghuis eerder moeten wisselen

Kicker
817 Reacties
784 Dagen lid
1.876 Likes
Kicker
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Gloukh mag ook snel worden verkocht.

CG
3.898 Reacties
1.139 Dagen lid
14.326 Likes
CG
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Na mijn mening hebben de wissels ervoor gezorgd dat wij Ajax uit de wedstrijd gespeeld werden. De wedstrijd zelf was wel zeer goed!!

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Ajax - PSV

Ajax
1 - 3
PSV
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

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Oscar Gloukh

Oscar Gloukh
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 22 jaar (1 apr. 2004)
Positie: AM (C), A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
3
0
2025/2026
Ajax
29
6
2025/2026
Salzburg
0
0
2024/2025
Salzburg
26
10

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
5
6
11
3
PSV
4
10
10
4
Ajax
3
6
7
5
GAE
4
2
7
6
Fortuna
4
1
7

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