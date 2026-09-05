Ajax-fans wijzen dezelfde zondebok aan tegen PSV: 'Zakt ver door de ondergrens'

heeft zich in de eerste helft van Ajax - PSV de woede van een groot deel van de Ajax-aanhang op de hals gehaald. De Israëliër begon op linksbuiten, maar maakte een uiterst ongelukkige indruk. Op sociale media klinkt al snel een massale roep om een wissel, waarbij vooral Abdellah Ouazane als gewenste vervanger wordt genoemd.

PSV kwam na vijf minuten op voorsprong via Ricardo Pepi, waarna Tolu Arokodare Ajax in de 23ste minuut langszij bracht. Lutsharel Geertruida zorgde vlak voor rust voor de 1-2. In een open eerste helft kreeg Ajax meerdere kansen, maar Gloukh slaagde er niet in zijn stempel te drukken. Een poging in kansrijke positie ging ruim over en ook in balbezit leidde zijn spel tot frustratie.

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De irritatie nam vooral toe in de 27ste minuut. Gloukh liet Sergiño Dest lopen, waarna PSV gevaarlijk kon worden. ESPN-commentator Vincent Schildkamp wees daar direct op. “Nu geeft Gloukh het eigenlijk gewoon op en gebaart hij naar zijn ploeggenoten: ‘Ja, ik kom er niet meer bij. Jullie moeten het oplossen’”, zei hij. “Gloukh heeft ook gewoon niet de longen om Dest de hele avond bij te benen.”

Ajax-fans eisen wissel van Gloukh

Op sociale media werd de kritiek daarna steeds feller. “Ik heb nog nooit iemand zo slecht druk zien zetten als Gloukh”, schrijft een supporter. Een ander stelt: “Gloukh zakt ver door de ondergrens. Goed tegen FC Plovdiv, maar tegen een beetje tegenstander komt hij heel veel handelingssnelheid tekort.”

Ook zijn keuzes aan de bal worden bekritiseerd. “Heeft Gloukh al één goede pass gegeven?”, vroeg een fan zich af. Een andere reactie luidt: “Kan Gloukh ook nog iets goed doen?” Weer iemand anders concludeert: “Gloukh speelt zichzelf in de weg.”

De roep om Ouazane werd ondertussen steeds luider. “Ouazane is toch vijf keer de speler die Gloukh is?”, klinkt het. Een andere supporter wilde al voor rust ingrijpen: “Gloukh er nú afhalen graag, niet wachten op de rust of wat dan ook. Nu.”

Een ander wijst op zijn rol aan de linkerkant: “Die Gloukh laat Henrique ook steeds zwemmen met Dest en Perisic. Als je niet lekker in de wedstrijd zit, doe in ieder geval je defensieve taken.”

Gloukh werd negen minuten na de pauze daadwerkelijk gewisseld. Niet Ouazane, maar Sofyan Amrabat was zijn vervanger. Gloukh oogde gefrustreerd toen hij het veld verliet.