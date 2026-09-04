Julian Brandt: 'Ik houd van die gast, echt een leuke persoonlijkheid'

kijkt met bijzondere gevoelens uit naar de topper tussen Ajax en PSV. De middenvelder van de Amsterdammers treft zaterdag met Peter Bosz een trainer met wie hij een sterke band heeft opgebouwd. Toch verdwijnt die warme relatie tijdens de wedstrijd naar de achtergrond. Brandt verwacht in de Johan Cruijff ArenA vooral een aanvallend en intens duel.

“Ik heb een goede relatie met hem. Ik houd van die gast. Hij is een leuke persoonlijkheid, een aardige vent en een geweldige trainer”, zegt Brandt in gesprek met ESPN over Bosz, met wie hij bij Bayer Leverkusen samenwerkte. “Ik heb een goed jaar met hem gehad en ik weet wat hij als trainer kan. Dat heeft hij hier in Nederland ook laten zien.”

Artikel gaat verder onder video

Van sentiment zal zaterdag weinig sprake zijn zodra de bal rolt. “Ik kijk ernaar uit om hem weer te zien. We willen allebei winnen, dus het wordt intens. Ik verwacht veel kansen over en weer. Zij scoren veel, maar wij ook. Het zijn twee aanvallende filosofieën.”

Over een eventuele landstitel wil Brandt voorlopig nog geen grote uitspraken doen. De ambities van Ajax zijn volgens hem wel duidelijk. “We hebben goede kwaliteitsspelers gehaald om een sterk team op te bouwen. Niet alleen voor de Eredivisie, maar ook voor de beker en de Conference League. Het doel is natuurlijk om volgend seizoen Champions League te spelen.”

Brandt ziet belangrijke rol voor Kehrer

Een van de nieuwe spelers die daarbij moet helpen, is Thilo Kehrer. De verdediger wordt voor één seizoen gehuurd van AS Monaco. Brandt kent zijn landgenoot al lange tijd en denkt dat vooral diens ervaring van grote waarde kan zijn voor Ajax.

“Hij is een heel rustige en vriendelijke jongen. Op het veld is hij ontzettend atletisch. Hij is heel snel, kan hoog springen en is heel sterk in de luchtduels”, vertelt Brandt.

Volgens de middenvelder brengt Kehrer bovendien tactische bagage mee. “Hij heeft bij Paris Saint-Germain, AS Monaco en het Duitse nationale team gespeeld, dus hij weet waar hij op het veld moet staan. Hij weet wanneer we moeten doorschuiven en wanneer we juist moeten inzakken.”

Daar kunnen met name de jongere verdedigers van profiteren. “Voor spelers als Youri Baas, Aaron Bouwman en Dies Janse is het belangrijk om iemand naast zich te hebben die hen leiding kan geven. Ik denk dat we nu in iedere linie één of twee spelers hebben die de jonge jongens kunnen helpen zich te ontwikkelen en volgend seizoen uit te groeien tot een ster.”