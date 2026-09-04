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'Feyenoord had Ayase Ueda uit Champions League-selectie moeten laten'

4 september 2026, 16:57
Ayase Ueda
Foto: © Imago
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Feyenoord heeft zich niet hard genoeg opgesteld richting Ayase Ueda, vinden Valentijn Driessen en Mike Verweij. De Rotterdammers kregen een bod van 25 miljoen euro van Fenerbahçe, maar daar wilde de spits niet heen. Uiteindelijk vertrok voor slechts 15 miljoen euro naar Lille.

Volgens Driessen krijgt technisch directeur Dévy Rigaux te veel krediet van de fans van Feyenoord. “Ik gun Feyenoord echt kritische volgers en geen meelopers. Ze hebben negen miljoen euro betaald voor Ferri. Dat was een van de eerste aankopen van Rigaux. Hij wist dat Ueda wegging. Dan komt er een club voor Ueda die 25 miljoen wil betalen en zegt Ueda: ‘Ik wil niet naar Turkije.’ Ja, Ueda heeft gewoon helemaal niets te willen!”

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“Wat is nou belangrijker? Dat Feyenoord doorgaat, of dat Ueda op zijn wenken wordt bediend en uiteindelijk bij Lille terechtkomt voor vijftien miljoen euro?”, vraagt Driessen zich af in de podcast Kick-Off van De Telegraaf.

'Haal Van Persie erbij'

Feyenoord had meer kunnen doen om Ueda te overtuigen van een transfer naar Fenerbahçe, denkt Verweij. “Je kunt eerst een verhaal houden en Robin van Persie erbij halen. Die heeft daar een toptijd gehad. Dan leg je uit waarom Fenerbahçe wel een geweldige club is. En als dat niet lukt, dan zeg je: ‘Ueda, wij schrijven jou niet in voor de Champions League. Succes.’ Dan rent hij naar Fenerbahçe toe.”

“Het is gewoon een beginnersfout om een spits te halen en daarna te proberen Ueda te verkopen. En als je Ueda uiteindelijk voor vijftien miljoen euro aan Lille verkoopt in Frankrijk en hij scoort in zijn eerste wedstrijd… Die lachen zich een heel seizoen lang rot”, denkt hij. “De topscorer van de Eredivisie verkopen voor vijftien miljoen… En in Ferri zie ik niet de nieuwe spits van Feyenoord.”

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Ayase Ueda

Ayase Ueda
LOSC Lille
Team: Lille
Leeftijd: 28 jaar (28 aug. 1998)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Lille
1
1
2026/2027
Feyenoord
4
3
2025/2026
Feyenoord
31
25
2024/2025
Feyenoord
21
7

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
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DS
PT
1
AZ
4
10
12
2
PSV
4
10
10
3
Feyenoord
4
4
8
4
Ajax
3
6
7
5
GAE
4
2
7

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