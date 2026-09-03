Feyenoord-fans komen plots met heel ander geluid over Dévy Rigaux

Dévy Rigaux heeft met zijn uitgebreide uitleg over het beleid van Feyenoord duidelijk iets losgemaakt onder de achterban. Waar de technisch directeur rond het sluiten van de transfermarkt nog stevig onder vuur lag, klinkt na zijn toelichting ineens veel meer begrip. Op supportersplatform FR12 overheerst zelfs vertrouwen, al blijven er zorgen over de kwaliteit en breedte van de selectie.

Rigaux vraagt de achterban in interviews vooral om geduld. De technisch directeur wijst op zijn tijd bij Club Brugge, waar spelers als Igor Thiago en Nicoló Tresoldi aanvankelijk eveneens kritisch werden ontvangen. Volgens de Belg moet Feyenoord voorkomen dat nieuwkomers te snel worden afgeschreven. Ook legt hij uit dat Feyenoord na het vertrek van Ayase Ueda graag nog een spits had gehaald, maar daar financieel geen ruimte voor had.

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Zijn verhaal lijkt bij veel supporters aan te slaan. “Als ik hem hoor praten, heb ik het idee dat er eindelijk iemand zit die echt snapt waar hij mee bezig is. Wat een verademing deze man. Mijn zegen heeft hij en ik hoop dat de rest van het Legioen hem ook de tijd gunt”, schrijft een supporter.

Een ander ziet vooral een duidelijk verschil met de afgelopen periode. "Ook ik was teleurgesteld. Maar in tegenstelling tot de vorige technisch directeuren is er een verschil: deze technisch directeur onderbouwt wat hij doet."

Feyenoord-fans zien duidelijke visie

Ook Rigaux' woorden over Dennis te Kloese worden gewaardeerd. De Belg weigert zijn voorganger af te vallen en stelt alleen dat beiden anders denken over het bouwen van een elftal. “Dit is de essentie van alles. Geen puinhoop, geen wanorde, gewoon een andere managementstijl. Fijn dat die zin is uitgesproken”, reageert iemand.

“Het klinkt allemaal heel logisch en doordacht. Geef deze man de kans”, klinkt het eveneens. Een andere supporter erkent dat het sportieve perspectief nog altijd pijn doet. “Ik vind het nog steeds frustrerend dat we een stap terug doen, maar na zijn uitleg heb ik alle vertrouwen in Rigaux. De teleurstelling is nu wel te dragen."

Toch is niet iedereen overtuigd. Vooral de bezetting van de spitspositie blijft een pijnpunt. “Het verhaal in het interview komt heel slim en bewust over. Maar wat ik niet snap: was er dan echt geen geld om een spits te huren?”, vraagt een fan zich af.