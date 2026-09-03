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AZ gaat voor de landstitel: 'Kom maar op'

3 september 2026, 19:33
Mexx Meerdink en Dave Kwakman
Foto: © Imago
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Leeroy Echteld draait er na de perfecte competitiestart niet omheen: AZ mag dromen van het kampioenschap. De Alkmaarders staan na vier wedstrijden met de maximale score bovenaan en Echteld ziet geen reden om die ambities weg te stoppen. "Als je nu bovenaan staat, wil je ook bovenaan eindigen. Dat moet je ook durven uitspreken, vind ik", zegt de trainer, die donderdag werd uitgeroepen tot Rinus Michels Coach van de Maand.

Echteld weet tegelijkertijd dat AZ nog een lange weg te gaan heeft. De ploeg moet volgens hem vooral bewijzen het huidige niveau structureel te kunnen vasthouden. "Je wil stabieler worden en het elke week laten zien. Zit je er zeven of acht wedstrijden voor het einde nog bij, dan worden die laatste wedstrijden allemaal finales. Als niet alleen ik als een gek erin geloof, maar de jongens daar allemaal in meegaan, dan hebben we echt een goede selectie. Dan denk ik: kom maar op", zegt hij strijdvaardig tegen ESPN.

Echteld beloond voor perfecte start met AZ

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De uitspraken van Echteld volgen op een uitstekende opening van het seizoen. AZ won als enige ploeg al zijn eerste vier competitiewedstrijden en die reeks levert de trainer direct de eerste Rinus Michels Coach van de Maand van het nieuwe seizoen op.

Van die vier overwinningen springt voor Echteld vooral het uitduel met FC Utrecht (1-4 zege) eruit. "We lieten ons in het begin aftroeven, twee keer zelfs, en zij konden eruit komen op de counter. Maar daarna pakten we het fantastisch op en hebben we onze beste wedstrijd tot nu toe gespeeld."

De komende periode wordt de belasting voor AZ groter, omdat naast de competitie ook de Europa League begint. Echteld probeert zijn selectie daar tijdens de trainingsweken al op voor te bereiden. "We proberen dat schema in de trainingsweken redelijk na te bootsen. Dan hebben we bijvoorbeeld zaterdag gespeeld, is het zondag en maandag opstarten en dinsdag moeten ze dan maximaal leveren. Zodat de jongens ook gewend raken om na drie dagen weer te moeten leveren en er te moeten staan."

Op welke plek eindigt AZ?

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Lee-Roy Echteld

Lee-Roy Echteld
AZ
Team: AZ
Functie: Coach
Leeftijd: 58 jaar (30 jun. 1968)

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
AZ
4
10
12
2
PSV
4
10
10
3
Feyenoord
4
4
8
4
Ajax
3
6
7
5
GAE
4
2
7

Complete Stand

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