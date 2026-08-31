‘Spectaculaire ontwikkeling’ valt op: ‘Voor bondscoach Xavi is dit geweldig’

Het zou zomaar eens kunnen dat in beeld komt bij Oranje-bondscoach Xavi Hernández. Dat is althans de verwachting van voormalig international Arie Haan. De buitenspeler van AZ is in vorm en maakte afgelopen weekend een uitstekende indruk tegen Go Ahead Eagles (5-2).

Daal was afgelopen zaterdag de grote man aan de zijde van de Alkmaarders. De linksbuiten nam de 2-1 en de 5-1 voor zijn rekening en maakte veel indruk met zijn spel. “Ro-Zangelo Daal was in de wedstrijd van AZ tegen Go Ahead niet af te stoppen”, begint Haan, die een plekje heeft voor Daal in zijn Elftal van de Week voor De Telegraaf.

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“Ze probeerden steeds de buitenkant af te dekken. Dan ging hij gewoon binnendoor. Hij speelde geweldig. Voor Xavi is het mooi dat er weer een buitenspeler opstaat die zich zo spectaculair ontwikkelt”, vervolgt de ex-international.

Vorige week werd bekend dat de KNVB de ontwikkeling van Daal inderdaad in de gaten houdt. De vleugelspeler zou volgens Algemeen Dagblad-journalist Maarten Wijffels op een volglijstje van de bondscoach staan.