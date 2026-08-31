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Luka Ivanusec vindt direct na contractontbinding bij Feyenoord een nieuwe club

31 augustus 2026, 11:19
Luka Ivanusec vindt direct na contractontbinding bij Feyenoord een nieuwe club
Foto: © Imago
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Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
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Luka Ivanusec en Feyenoord lijken eindelijk verlost van elkaar. Volgens het Kroatische Germanijak keert de geflopte aankoop terug bij Dinamo Zagreb, waar hij maandag zijn medische keuring ondergaat.

Meerdere melden zondag dat Feyenoord en Ivanusec werkten aan een contractontbinding. Germanijak weet dat dit inmiddels een feit is, waardoor de weg openligt om na drie jaar terug te keren bij Dinamo Zagreb.

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Ivanusec gaat zijn handtekening zetten onder een contract van drie seizoenen. Waar de Kroaat bij Feyenoord vooral vanaf de zijkant van de aanval speelde, ziet Dinamo Zagreb een ‘acht’ in hem.

Geen toekomst onder Van Bronckhorst

Voor de 27-jarige Ivanusec was de situatie in Rotterdam-Zuid uitzichtloos geworden. Onder de nieuwe trainer Giovanni van Bronckhorst kwam de Kroaat niet meer voor in de plannen; zelfs tijdens de eerste competitiewedstrijden van het nieuwe Eredivisie-seizoen behoorde hij niet tot de wedstrijdselectie. Hoewel zijn oorspronkelijke contract in De Kuip nog doorliep tot de zomer van 2028, hebben beide partijen nu besloten de samenwerking op 31 augustus 2026 voortijdig te beëindigen.

Het avontuur van Ivanusec bij Feyenoord is nooit geworden wat beide partijen ervan hadden gehoopt. In totaal speelde hij 52 officiële wedstrijden voor de club, waarin hij vier keer scoorde en zeven assists gaf. In het seizoen 2025/2026 werd hij al verhuurd aan het Griekse PAOK Saloniki, waar hij tot 39 optredens kwam. Bij zijn terugkeer in Rotterdam deze zomer, bleek er echter geen nieuwe kans voor hem weggelegd onder het nieuwe bewind.

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Luka Ivanusec

Luka Ivanusec
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 27 jaar (26 nov. 1998)
Positie: AM (L, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
0
0
2025/2026
PAOK
20
0
2024/2025
Feyenoord
13
1
2023/2024
Feyenoord
24
3

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
AZ
4
10
12
2
PSV
4
10
10
3
Feyenoord
4
4
8
4
Ajax
3
6
7
5
GAE
4
2
7

Complete Stand

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