Ajax kan nu alweer afscheid nemen van miljoenenaankoop

De kans bestaat dat Ajax deze maand nog afscheid neemt van . De Telegraaf meldt zondagmiddag dat de Amsterdammers een bod hebben ontvangen op de Argentijnse aanvaller.

Carrizo staat sinds februari dit jaar onder contract bij Ajax. De Amsterdamse club betaalde destijds zes miljoen euro om de twintigjarige rechtsbuiten over te nemen van Vélez Sarsfield.

Carrizo speelde vorig seizoen in alle competities zes wedstrijden. In de huidige voetbaljaargang deed hoofdtrainer Míchel slechts tweemaal een beroep op de Argentijn.

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Carrizo heeft bij Ajax op de rechtsbuitenpositie concurrentie van Viktor Tsygankov, Steven Berghuis en Oliver Edvardsen, waardoor zijn perspectief momenteel broos lijkt. Ajax staat naar verluidt wel open voor een tijdelijk vertrek van de vleugelspits en heeft nu de mogelijkheid om hem onder te brengen bij FC Kopenhagen. De Deense grootmacht onderneemt volgens De Telegraaf een serieuze poging om hem voor één jaar te huren van Ajax.

FC Kopenhagen eindigde afgelopen seizoen op een teleurstellende zevende plaats op het hoogste niveau in Denemarken, maar wist zich via een omweg toch te plaatsen voor de competitiefase van de Conference League. Daarin neemt de Deense grootmacht het binnenkort op tegen Sporting Braga, Crvena Zvezda, FC Iberia 1999, Inter Club d'Escaldes, FC Lugano en CS Universitatea Craiova.