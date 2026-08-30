Ajax heeft het niet getroffen met de loting voor de competitiefase van de Conference League. Volgens het model van Football Meets Data heeft Ajax verreweg de moeilijkste loting van alle clubs die deelnemen aan het derde Europese clubtoernooi.

Ajax werd vrijdag gekoppeld aan Atalanta (Pot 1), FC Midtjylland (Pot 2), Getafe (Pot 3), STVV (Pot 4), Hajduk Split (Pot 5) en FC Thun (Pot 6). Kijkend naar de coëfficiënten waren Midtjylland, STVV en FC Thun de sterkste teams uit hun potten, terwijl Getafe en Hajduk Split de op een na sterkste teams waren in hun potten.

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Dat is echter niet hoe Football Meets Data teams inschat. De kracht van clubs wordt bepaald met een dynamisch Elo-model. Daarbij kijkt het niet naar marktwaarde, spelerskwaliteit of UEFA-coëfficiënten, maar vooral naar wedstrijdresultaten. Een zege op een sterke tegenstander levert meer op dan een overwinning op een zwakkere ploeg, terwijl ook het verschil in doelpunten meetelt.

Het Elo-model geeft iedere club een rating: hoe hoger het getal, hoe sterker de ploeg. 1500 is grofweg een gemiddelde Europese profclub, rond 1700 praat je over een sterke club en rond 1900 à 2000 over de Europese top. De gemiddelde sterkte van de tegenstanders van Ajax ligt 77 punten hoger dan het gemiddelde van de tegenstanders van alle andere Conference League-teams. FC Twente heeft juist mazzel: zijn tegenstanders scoren 33 punten lager dan het gemiddelde.

Football Meets Data verwacht ook dat Ajax de knock-outfase haalt. Die kans wordt op 87,4 procent ingeschat. Twente krijgt dankzij de loting echter betere kansen toebedeeld: 90,5 procent. De kans op een plek in de top acht, en daarmee directe kwalificatie voor de zestiende finales, is 32 procent voor Ajax en 36,6 procent voor Twente.

Ziggo Sport-analist Jan van Halst had vrijdagmiddag na de loting overigens niet het idee dat Ajax het zwaar voor de kiezen krijgt. Hij werd gevraagd met welke van de vier lotingen (AZ/NEC in de Europa League, Ajax/FC Twente in de Conference League) hij het meest blij is. ""Eeuh... Ajax", zei de oud-middenvelder. "Ja, die hebben nu al 14 punten.” Hij ziet Ajax ongeslagen naar de knock-outfase gaan.

☠️ This is statistically the hardest of all 36 schedules drawn in the 🟢 Conference League 2026/27.



🇳🇱 AFC Ajax



👉 Full draw analysis for UCL/UEL/UECL available in our latest blog on our website pic.twitter.com/EjuHAdTonA — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 28, 2026 [🟢 UECL - average strength of schedule]



☠️ Hardest draw:



🇳🇱 Ajax

🇬🇷 Panathinaikos

🇱🇹 Kauno Žalgiris



⛅️ Easiest draw:



🇸🇪 Mjällby

🇷🇸 Crvena zvezda

🇩🇰 FCK



👉 Full analysis of UCL/UEL/UECL draws in our new blog post, available to our subscribers on our website pic.twitter.com/EWCNbK7UVZ — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 28, 2026 [🟢 UECL - league phase projection (29 Aug)]



📈 Top 8 probabilities:



61% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Brighton & Hove Albion

57% 🇮🇹 Atalanta

51% 🇫🇷 AS Monaco

50% 🇵🇹 Sporting Braga

46% 🇩🇪 SC Freiburg

44% 🇩🇰 FC København

43% 🇩🇰 FC Midtjylland

38% 🇷🇸 Crvena zvezda

38% 🇪🇸 Getafe

37% 🇳🇱 FC Twente

...



👉… pic.twitter.com/RmTsGXxTKv — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 29, 2026