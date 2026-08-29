Ajax lijkt zich de komende dagen geen zorgen meer te hoeven maken over een vertrek van . De Israëliër, die deze zomer in de belangstelling stond van Deportivo de La Coruña, geeft tegenover ESPN aan dat hij geen interesse heeft in een vertrek uit Amsterdam.

Voetbal International meldde vorige week dat Deportivo de La Coruña Gloukh wilde inlijven, maar de aanvaller annex middenvelder zelf geen interesse had in een transfer naar de club uit LaLiga. Hoewel de nummer tien nog geen vaste basisplaats heeft bij Ajax, ziet hij een vertrek niet zitten. “Ik denk daar helemaal niet over na”, zegt Gloukh eerlijk.

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“Ik heb het er ook niet met mijn zaakwaarnemer of familie over gehad. Ik weet dat ik hier blijf en dat is het belangrijkst voor mij”, verschaft de miljoenenaankoop van de vorige transferzomer duidelijkheid tegenover de betaalzender.

Met de komst van Julian Brandt kreeg de man uit Israël er een geduchte concurrent bij. Gloukh beseft dat het ‘niet makkelijk’ wordt om de Duitser uit de basis te verdrijven, op welke positie dan ook. “Maar ik kan veel van hem leren en als ik de voorkeur krijg, is dat natuurlijk mooi. Maar we kunnen ook samen spelen”, aldus de Ajax-speler.