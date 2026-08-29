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Oscar Gloukh is goudeerlijk over rol bij Ajax en concrete interesse vanuit Spanje

29 augustus 2026, 14:42
Ajax-speler Oscar Gloukh
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
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Ajax lijkt zich de komende dagen geen zorgen meer te hoeven maken over een vertrek van Oscar Gloukh. De Israëliër, die deze zomer in de belangstelling stond van Deportivo de La Coruña, geeft tegenover ESPN aan dat hij geen interesse heeft in een vertrek uit Amsterdam.

Voetbal International meldde vorige week dat Deportivo de La Coruña Gloukh wilde inlijven, maar de aanvaller annex middenvelder zelf geen interesse had in een transfer naar de club uit LaLiga. Hoewel de nummer tien nog geen vaste basisplaats heeft bij Ajax, ziet hij een vertrek niet zitten. “Ik denk daar helemaal niet over na”, zegt Gloukh eerlijk.

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“Ik heb het er ook niet met mijn zaakwaarnemer of familie over gehad. Ik weet dat ik hier blijf en dat is het belangrijkst voor mij”, verschaft de miljoenenaankoop van de vorige transferzomer duidelijkheid tegenover de betaalzender.

Met de komst van Julian Brandt kreeg de man uit Israël er een geduchte concurrent bij. Gloukh beseft dat het ‘niet makkelijk’ wordt om de Duitser uit de basis te verdrijven, op welke positie dan ook. “Maar ik kan veel van hem leren en als ik de voorkeur krijg, is dat natuurlijk mooi. Maar we kunnen ook samen spelen”, aldus de Ajax-speler.

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Eindelijk een goede speler die durft te zeggen om graag bij Ajax te blijven!!

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
3.856 Reacties
1.131 Dagen lid
14.297 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Eindelijk een goede speler die durft te zeggen om graag bij Ajax te blijven!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Oscar Gloukh

Oscar Gloukh
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 22 jaar (1 apr. 2004)
Positie: AM (C), A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
2
0
2025/2026
Ajax
29
6
2025/2026
Salzburg
0
0
2024/2025
Salzburg
26
10

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
5
Fortuna
4
1
7
6
Groningen
4
-1
6
7
Ajax
2
2
4
8
Sparta
3
1
4
9
Heerenveen
3
-1
4

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