Oscar Gloukh benoemt twee van zijn favoriete teamgenoten: 'We hebben een goede klik!'

was donderdagavond de grote uitblinker bij Ajax. De Amsterdammers wonnen in de tweede voorronde van de Conference League met 4-1 van FK Vojvodina en de Israëlische middenvelder scoorde na rust drie keer.

Ajax kwam in de Johan Cruijff ArenA ondanks een reeks kansen verrassend op achterstand. Davy Klaassen maakte vlak voor rust gelijk, waarna Gloukh de wedstrijd na de pauze naar zich toetrok. Eerst schoot hij na voorbereidend werk van Mika Godts de 2-1 in de bovenhoek. Kort daarna plaatste hij de bal met de buitenkant van zijn rechtervoet schitterend in de verre hoek. Uit een voorzet van Oliver Edvardsen voltooide hij vervolgens zijn hattrick.

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Gloukh genoot vooral van zijn tweede treffer. “Zo’n doelpunt train je niet echt. Het is iets wat vanzelf komt. Je hebt het of je hebt het niet. Ik was heel blij dat hij erin ging", zegt hij tegen FCUpdate-journalist Sander Kamphof.

Onder trainer Míchel speelt Gloukh centraler en hoger op het veld. “Vorig jaar speelde ik op veel verschillende posities. Nu heb ik een duidelijke rol en weet ik wat ik moet doen. Ik speel dichter bij het doel en krijg daardoor meer kansen. Zo voel ik me veel comfortabeler.”

Samenwerking met Godts en Berghuis

Ook de samenwerking met Mika Godts stemt hem tevreden, laat hij weten aan journalisten van andere media. “We trainen veel op mijn loopacties richting het strafschopgebied. Vooral met Mika heb ik een goede klik. We begrijpen elkaar goed. Hij kan mij bedienen en ik kan hem bedienen.”

Gloukh sprak ook lovend over Steven Berghuis, die de assist gaf bij zijn tweede doelpunt. “Steven is een ervaren speler en een echte leider in de kleedkamer. We hebben een goede band en dat zie je ook terug op het veld. We willen hard blijven werken en vaker dit soort wedstrijden spelen.”

Zijn ambities voor het seizoen zijn duidelijk. “Het belangrijkste doel is om kampioen te worden. Daarnaast wil ik zelf doelpunten maken, assists geven en met Ajax voor alle prijzen gaan.”