Deze nieuwe spelregels gelden in het Eredivisie-seizoen 2026/27

De KNVB voert vanaf komend seizoen strengere regels in om tijdrekken terug te dringen en de VAR meer ruimte te geven. De maatregelen, die tijdens het WK al werden toegepast, gelden in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie en zijn zondag voor het eerst zichtbaar tijdens de Johan Cruijff Schaal tussen PSV en AZ.

Scheidsrechter grijpt sneller in bij tijdrekken

Bij doeltrappen en inworpen gaat de scheidsrechter tot vijf tellen zodra een speler te lang wacht met hervatten. Is de bal daarna nog niet in het spel, dan kan een doeltrap veranderen in een corner voor de tegenstander. Bij een inworp gaat het balbezit over naar de andere ploeg.

Artikel gaat verder onder video

Ook wissels moeten voortaan sneller verlopen. Zodra het wisselbord omhooggaat, krijgt de speler tien seconden om via de kortste route het veld te verlaten. Duurt dat zonder geldige reden langer, dan wordt het duel zonder de invaller hervat. Die mag pas na één minuut én bij een nieuwe spelhervatting binnen de lijnen komen.

Een veldspeler die op het veld wordt behandeld, moet na de hervatting eveneens een minuut wachten. Uitzonderingen gelden onder meer voor doelmannen, botsingen waarbij twee ploeggenoten verzorging nodig hebben, zware blessures en overtredingen waarvoor de tegenstander geel of rood krijgt.

Raymond van Meenen, manager scheidsrechterszaken betaald voetbal, is positief over de eerste ervaringen. “Van vrijwel elke regel kun je zeggen dat die op het WK goed heeft gewerkt. Spelers beseffen dat ze niet zomaar kunnen vertragen. Wat ons betreft heeft het het gewenste effect”, zegt Van Meenen tegen het Algemeen Dagblad.

VAR mag vaker corrigeren

De VAR mag ingrijpen bij een onterecht gegeven tweede gele kaart, een duidelijke persoonsverwisseling tussen teams en een ten onrechte toegekende corner, mits dat laatste direct en zonder vertraging kan worden hersteld. Bij persoonsverwisseling mag alleen worden bepaald welke speler de kaart had moeten krijgen; de overtreding zelf wordt niet opnieuw beoordeeld.

Tijdens de Johan Cruijff Schaal lichten scheidsrechters eventuele VAR-beslissingen hardop toe. Voor de Eredivisie heeft de KNVB daarover nog geen definitief besluit genomen.