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PSV betrekt reservespeler in onderhandelingen met NEC over Kodai Sano

30 juli 2026, 15:10
Kodai Sano
Foto: © Imago/realtimes
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Niet alleen FC Twente is geïnteresseerd in de diensten van Joël Drommel, want ook NEC heeft de doelman op de korrel. Na het vertrek van Jasper Cillessen zijn de Nijmegenaren nog op zoek naar een extra doelman. Opvallend is dat PSV de doelman in de onderhandelingen met Kodai Sano heeft betrokken, zo meldt De Telegraaf.

Dinsdag werd bekend dat FC Twente concreet geïnteresseerd is in Drommel. De doelman, die vorig jaar furore maakte tijdens zijn verhuurperiode aan Sparta, zou met Erik ten Hag hebben gesproken over een terugkeer naar de Grolsch Veste. Hoewel FC Twente nog altijd beschikt over Lars Unnerstall, wordt in dit stuk duidelijk waarom de Tukkers Drommel zo graag willen hebben.

Meer Eredivisie-interesse in Drommel

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Maar FC Twente is niet de enige club die Drommel op de korrel heeft. NEC zou namelijk eveneens interesse hebben. De Nijmeegse club nam verrassend afscheid van Cillessen en heeft nog altijd geen waardige vervanger weten te strikken. Op dit moment is Gonzalo Crettaz de enige doelman met ervaring in De Goffert.

Er is zelfs al gesproken over een mogelijke overgang van Drommel naar NEC. Dat heeft te maken met de interesse van PSV in Kodai Sano. “In de gesprekken die tussen PSV en NEC over een transfer van middenvelder Kodai Sano zijn gevoerd, is ook Drommel meegenomen”, weet De Telegraaf.

Vorige week kwam naar buiten dat PSV voorlopig afziet van de komst van de Japanse NEC-middenvelder.

➡️ Meer over Drommel

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Joël Drommel

Joël Drommel
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 29 jaar (16 nov. 1996)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Sparta
0
0
2025/2026
Sparta
34
0
2024/2025
Jong PSV
3
0
2024/2025
PSV
1
0

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Heerenveen
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0
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PSV
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