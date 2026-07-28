Erik ten Hag praat met Joël Drommel: wat is het plan met Lars Unnerstall?

, en nu ook . Alle drie de doelmannen zijn deze zomer concreet in verband gebracht met FC Twente. Drommel sprak dinsdag zelfs met technisch directeur Erik ten Hag. Maar wat is eigenlijk het plan van de Tukkers met , de onbetwiste eerste doelman in Enschede?

Dinsdagmiddag werd via journalist Mounir Boualin bekend dat FC Twente concrete interesse heeft in Joël Drommel. De doelman van PSV, die vorig seizoen op huurbasis een sterk seizoen beleefde bij Sparta Rotterdam, zou openstaan voor een terugkeer naar de Grolsch Veste. Eerder werden ook Kayne van Oevelen (inmiddels vertrokken naar Ipswich Town, red.) en Jeffrey de Lange nadrukkelijk genoemd als mogelijke versterkingen onder de lat. FC Twente richt zich hiermee op doelmannen die eerste keeper willen worden. Drommel en De Lange beschikken ook allebei over de kwaliteiten én de ambitie om wekelijks onder de lat te staan. Dat maakt het interessant, want FC Twente beschikt met Unnerstall al jaren over een betrouwbare en uitstekend presterende keeper, die zowel binnen de club als bij de achterban veel vertrouwen geniet.

Blessures en Europese wedstrijden

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De interesse in Drommel betekent overigens niet dat FC Twente afscheid wil nemen van Unnerstall. De Tukkers zijn bewust op zoek naar meer dan alleen een stand-in voor de Duitser. De komst van een doelman als Drommel zou betekenen dat er een serieuze concurrentiestrijd onder de lat ontstaat, in plaats van een onomstreden eerste keeper met een duidelijke reserve daarachter. Technisch directeur Erik ten Hag lijkt met de zoektocht naar een nieuwe doelman ook vooral vooruit te kijken. Unnerstall is inmiddels 36 jaar en beschikt over een aflopend contract. Bovendien kampte de Duitser de afgelopen seizoenen regelmatig met fysieke ongemakken. Ondanks zijn uitstekende prestaties miste hij meerdere wedstrijden en sloeg hij geregeld trainingen over om zijn lichaam te ontzien.

Daarnaast lonkt voor FC Twente opnieuw Europees voetbal. Dat betekent een aanzienlijk drukker programma, waardoor de club het zich nauwelijks kan permitteren om volledig afhankelijk te zijn van twee relatief oudere doelmannen als Unnerstall en Remko Pasveer. Bovendien lijkt FC Twente liever nu al een potentiële opvolger binnen te halen, dan pas op zoek te gaan zodra Unnerstall daadwerkelijk vertrekt.

Volgens journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad sprak Drommel dinsdag met Erik ten Hag. Een belangrijk gespreksonderwerp zal daarbij zijn perspectief op speelminuten zijn geweest. Want hoe realistisch is een basisplaats zolang Unnerstall fit blijft? Voor keepers is het winnen van een basisplaats immers aanzienlijk lastiger dan voor veldspelers. Een reserverol lijkt voor Drommel dan ook weinig aantrekkelijk, zeker nadat hij die de afgelopen jaren al regelmatig vervulde bij PSV. Op 29-jarige leeftijd wil de doelman juist wekelijks onder de lat staan een zijn uitstekende seizoen bij Sparta een passend vervolg geven.

Eric Weghorst

Daar staat tegenover dat FC Twente voor Drommel ook heel aantrekkelijke kanten heeft. Zo lonkt een hereniging met keeperstrainer Eric Weghorst. Volgens het Eindhovens Dagblad ziet Drommel die samenwerking wel zitten. Weghorst was immers degene die hem op jonge leeftijd naar FC Twente haalde en speelde een belangrijke rol in zijn ontwikkeling.

Mocht Drommel daadwerkelijk voor FC Twente kiezen, dan lijkt hij niet alleen te worden gehaald als reservekeeper. De voormalig doelman van de Tukkers zal de concurrentiestrijd met Unnerstall moeten aangaan en kan zich tegelijkertijd klaarstomen voor de toekomst. Daarmee lijkt FC Twente niet alleen te investeren in het komende seizoen, maar ook alvast vooruit te kijken naar het tijdperk ná na de ervaren Duitser. De komende weken moeten uitwijzen welke keeper daadwerkelijk de concurrentiestrijd met de Duitser aangaat. Wordt het Drommel, De Lange of verrast Erik ten Hag alsnog met een andere doelman?