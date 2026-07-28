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Salaris Arokodare bij Ajax valt miljoenen lager uit dan gedacht

28 juli 2026, 15:53
Tolu Arokodare naar Ajax
Foto: © Imago/realtimes
3 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Het salaris van Tolu Arokodare is een stuk lager dan gedacht, zo meldt De Telegraaf. De Nigeriaan verdiende afgelopen seizoen bij Wolverhampton Wanderers inderdaad 4,56 miljoen euro, maar door de degradatie valt dat miljoenen lager uit.

Ajax staat op het punt om de transfer van Arokodare af te ronden. De boomlange spits gaat op huurbasis overkomen van Wolverhampton Wanderers, waar Ajax een niet-verplichte koopoptie bij wist te bedingen. Daardoor kunnen de Amsterdammers de spits volgend jaar voor een bedrag van achttien miljoen euro plus twee miljoen euro aan bonussen definitief inlijven.

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Maandag kwam naar buiten dat Ajax het volledige salaris van Arokodare zou gaan overnemen. Afgelopen seizoen verdiende de spits volgens de cijfers van Capology een jaarsalaris van 4,56 miljoen euro. Dit bedrag zal Ajax echter niet hoeven te betalen, zo weet De Telegraaf. Door de degradatie van Wolverhampton Wanderers werd zijn loon namelijk gehalveerd, waardoor de Amsterdammers de spits komend seizoen zo’n 2,3 miljoen euro uitkeren.

Ajax hoopt de transfer van Arokodare snel af te ronden. Terwijl de Nigeriaan wordt gekeurd, werken de Amsterdammers aan het in orde maken van het papierwerk. Vervolgens moet de aanvaller dinsdag of woensdag worden gepresenteerd als nieuwe aanwinst.

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dilima1966
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Kijk dat is beter jordi is goed bezig 4.,56 miljoen dan de helft aan salaris

Gusa
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Gusa
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Wederom weer een hoop leugens en misinformatie in de media de afgelopen dagen over de hoogte van dat salaris. Tenenkrommend hoe er maar wat wordt geroepen en opgeschreven tegenwoordig.

CG
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CG
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Ik heb überhaupt het gevoel dat Ajax nu wel goed bezig is!!

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.851 Reacties
1.142 Dagen lid
18.252 Likes
dilima1966
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  • 4
    + 1
avatar

Kijk dat is beter jordi is goed bezig 4.,56 miljoen dan de helft aan salaris

Gusa
Erkende gebruiker! Meer info
1.245 Reacties
1.401 Dagen lid
6.681 Likes
Gusa
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  • 2
    + 1
avatar

Wederom weer een hoop leugens en misinformatie in de media de afgelopen dagen over de hoogte van dat salaris. Tenenkrommend hoe er maar wat wordt geroepen en opgeschreven tegenwoordig.

CG
3.666 Reacties
1.099 Dagen lid
14.094 Likes
CG
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  • 1
    + 1
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Ik heb überhaupt het gevoel dat Ajax nu wel goed bezig is!!

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Tolu Arokodare

Tolu Arokodare
Wolverhampton Wanderers
Team: Wolves
Leeftijd: 25 jaar (23 nov. 2000)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Wolves
33
3
2025/2026
Genk
4
1
2024/2025
Genk
40
21
2023/2024
Genk
40
12

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
ADO
0
0
0
2
AZ
0
0
0
3
Ajax
0
0
0
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0

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