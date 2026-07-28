Italië maakt einde aan soap en presenteert nieuwe bondscoach

Roberto Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië, zo maakt de Italiaanse voetbalbond (FIGC) bekend via de officiële kanalen. Daarmee komt er een einde aan de soap rondom de opvolging van Gennaro Gattuso.

De FIGC nam in april afscheid van Gattuso nadat Italië zich voor de derde keer op rij niet wist te plaatsen voor het WK. De bond besloot de tijd te nemen voor het aanstellen van een opvolger en koos ervoor om eerst Paolo Maldini de functie van technisch directeur te geven. De voormalig verdediger waagde een poging bij Carlo Ancelotti en Pep Guardiola, maar kreeg nul op het rekest.

Artikel gaat verder onder video

Maldini besloot door te schakelen naar Andrea Pirlo, maar wegens zijn ambassadeursschap bij de Russische bookmaker Fonbet besloot bondsvoorzitter Giovanni Malagò daar een stokje voor te steken. Dat was voor Maldini de druppel en zestien dagen na zijn presentatie als technisch directeur werd bekend dat hij zijn taken alweer neer ging leggen. Malagò stelde vervolgens Claudio Ranieri aan als opvolger van Maldini.

Een dag later heeft Italië Mancini gepresenteerd als nieuwe bondscoach. De 61-jarige oefenmeester was eerder tussen 2018 en 2023 actief bij de Italiaanse nationale ploeg. Onder zijn leiding wist Italië zich in 2021 tot Europees kampioen te kronen, maar werd ook deelname aan het WK van 2022 misgelopen door een pijnlijke nederlaag tegen Noord-Macedonië in de play-offs. Mancini is er nu verantwoordelijk voor om Italië naar het EK van 2028 te gidsen.