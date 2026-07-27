Trainer van Burnley geeft eerlijke mening over niveau van Ajax

Burnley-trainer Nicky Hayen kijkt, ondanks de 2-1-nederlaag, zeer tevreden terug op de oefenwedstrijd van zijn ploeg tegen Ajax. De Belg, die als jeugdspeler actief was voor de Amsterdammers, noemt de tegenstander zelfs van ‘Champions League-niveau’.

Ajax won zondag met nipte cijfers van Championship-club Burnley. Voor Hayen was dat geen reden tot paniek. De Belg vond zijn elftal ‘bemoedigend’ spelen: “We speelden met lef, we hadden het allemaal vanuit het strafschopgebied onder controle. We speelden onder hun druk en vonden de oplossingen, maar op een gegeven moment zullen zij zich aanpassen.”

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Vervolgens richt de Burnley-trainer zich tot Ajax: “Ik haat verliezen en niemand vindt dat leuk, maar ik kan het vandaag wel in perspectief plaatsen, omdat je tegen een tegenstander speelt die op Champions League-niveau speelt”, vertelt hij tegenover Burnley Express.

“Zelfs de spelers die niet veel spelen, hebben veel kwaliteit, dat zag je in de wedstrijd”, gaat Hayen verder over de ploeg uit Amsterdam. “Maar we hebben het best goed gedaan en het ziet er veelbelovend uit voor de toekomst.”