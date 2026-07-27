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Trainer van Burnley geeft eerlijke mening over niveau van Ajax

27 juli 2026, 08:51   Bijgewerkt: 09:10
Duel bij Ajax-Burnley
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Burnley-trainer Nicky Hayen kijkt, ondanks de 2-1-nederlaag, zeer tevreden terug op de oefenwedstrijd van zijn ploeg tegen Ajax. De Belg, die als jeugdspeler actief was voor de Amsterdammers, noemt de tegenstander zelfs van ‘Champions League-niveau’.

Ajax won zondag met nipte cijfers van Championship-club Burnley. Voor Hayen was dat geen reden tot paniek. De Belg vond zijn elftal ‘bemoedigend’ spelen: “We speelden met lef, we hadden het allemaal vanuit het strafschopgebied onder controle. We speelden onder hun druk en vonden de oplossingen, maar op een gegeven moment zullen zij zich aanpassen.”

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Vervolgens richt de Burnley-trainer zich tot Ajax: “Ik haat verliezen en niemand vindt dat leuk, maar ik kan het vandaag wel in perspectief plaatsen, omdat je tegen een tegenstander speelt die op Champions League-niveau speelt”, vertelt hij tegenover Burnley Express.

“Zelfs de spelers die niet veel spelen, hebben veel kwaliteit, dat zag je in de wedstrijd”, gaat Hayen verder over de ploeg uit Amsterdam. “Maar we hebben het best goed gedaan en het ziet er veelbelovend uit voor de toekomst.”

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0laf
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0laf
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

0laf
1.332 Reacties
1.399 Dagen lid
5.917 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik denk dat de goede man zich vergiste toen hij cl zag staan.

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Nicky Hayen

Nicky Hayen
Burnley
Team: Burnley
Functie: Coach
Leeftijd: 45 jaar (16 aug. 1980)

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
ADO
0
0
0
2
AZ
0
0
0
3
Ajax
0
0
0
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0

Complete Stand

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