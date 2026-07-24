Boodschap voor Cruijff: 'Als Ajax voor de landstitel wil gaan, kan het niet met zeventienjarigen'

Ajax is na de overtuigende overwinning op FK Vojvodina nog volop bezig met het vormen van de selectie voor het nieuwe seizoen. Volgens Marcel van der Kraan van De Telegraaf staat de ploeg van trainer Míchel echter nog allerminst vast. De verslaggever verwacht dat technisch directeur Jordi Cruijff de komende weken nog de nodige wijzigingen doorvoert, omdat Ajax volgens hem meer ervaring nodig heeft om serieus mee te doen om de prijzen.

De Amsterdammers plaatsten zich donderdag zonder problemen voor de volgende ronde van de voorrondes van de Conference League, maar de overwinning op de Servische tegenstander maakte niet op iedereen evenveel indruk. In de voetbalpodcast van De Telegraaf werd de tegenstand van Ajax kritisch besproken. "Het was een beetje een armetierige tegenstander", stelde journalist Steven Kooijman. "Je zag een nieuw Ajax, maar Vojvodina stelde geen zak voor. Het was een opgefrist Ajax."

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Toch zag Kooijman ook positieve punten, vooral bij de jonge spelers die in de slotfase minuten kregen. Zo was hij onder de indruk van onder anderen Abdellah Ouazane en Mohamed Abdalla. "Er kwamen wel een paar heerlijke talenten in", aldus Kooijman. Over Ouazane was hij lovend: "Hij werd met Marokko Onder 17 kampioen van Afrika en hij werd de beste speler van het toernooi. Het is een van de redenen geweest waarom Real Madrid hem wilde halen. Je kon gisteren in die paar minuten zien wat hij kan."

Ook Abdalla maakte indruk op de journalist. "Hij was een groot Brabants talent. Hij heeft Soedanese roots en is opgegroeid bij FC Eindhoven. Hij werd weggekaapt door PSV en daar is hij jeugdinternational geworden. Een jaar later waren ze hem kwijt aan Ajax. Het leek voor mij op een vijandige overname. Gisteren heb je kunnen zien dat hij kan ballen."

Volgens Van der Kraan moeten de talenten echter niet de volledige verantwoordelijkheid krijgen in een seizoen waarin Ajax opnieuw wil strijden om de landstitel en Europees actief is. De verslaggever verwacht dat Cruijff nog ervaren krachten aan de selectie toevoegt. "Ik kan me niet voorstellen dat dit team straks aan de start staat", vertelde Van der Kraan. "Ze hebben 30 miljoen uitgegeven en ze hebben al 35 miljoen binnen. Dus eigenlijk hebben ze nog niks opgemaakt. Het betekent dat er nog een heleboel moet gaan gebeuren." Volgens de journalist is vooral ervaring belangrijk. "Jordi Cruijff wil de competitie in met ervaren mensen die het klappen van de zweep kennen."

Van der Kraan waarschuwt dat Ajax niet volledig kan bouwen op jonge talenten als de club direct wil meedoen om de prijzen. "Als je een aanval wilt doen op de landstitel, dan kun je niet met jongens van zeventien de competitie ingaan en Europees spelen." Hoewel jeugdspelers volgens hem altijd een belangrijke rol hebben gespeeld binnen Ajax, ziet hij dat de koers onder Cruijff mogelijk verandert. "De jonge jongens vormden in het verleden altijd de basis voor de toekomst van Ajax, maar als ik zie waar Jordi Cruijff mee bezig is, dan gaat er ongetwijfeld nog veel gebeuren. Ze hebben nog niks opgemaakt."

Ook op het middenveld verwacht Van der Kraan nog veranderingen. De huidige combinatie van Oscar Gloukh, Youri Regeer en Davy Klaassen lijkt volgens hem geen definitieve oplossing voor een heel seizoen. "Hij zal zelfs met de tweede plek misschien niet tevreden zijn, want die plek geeft geen garantie meer op Champions League-voetbal", aldus Van der Kraan. "Een middenveld met Gloukh, Regeer en Klaassen zie ik niet het hele jaar blijven staan." Ajax heeft daarmee nog een belangrijke periode voor de boeg richting de start van de Eredivisie. De overwinning op Vojvodina zorgde voor een positieve start, maar achter de schermen lijkt de selectie nog volop in beweging.