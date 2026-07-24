Valente reageert op geruchten over aanvoerdersband: 'Zou een droom zijn'

wordt door veel aanhangers van Feyenoord gezien als een serieuze kandidaat om komend seizoen de aanvoerdersband te dragen, maar de middenvelder vindt het zelf nog te vroeg om zich nadrukkelijk op te werpen als de nieuwe leider. De spelmaker beschouwt het weliswaar als een droom, maar benadrukt dat hij in de eerste plaats vooral zichzelf wil blijven.

Door diverse mutaties binnen de Rotterdamse selectie is de vacante aanvoerdersband een veelbesproken onderwerp in de aanloop naar de competitiestart. Feyenoord zag deze zomer meerdere leidersfiguren uit De Kuip vertrekken. Zo maakte de vorige aanvoerder, Timon Wellenreuther, een transfer naar VfL Wolfsburg en vertrok ook vice-aanvoerder Gernot Trauner transfervrij. Hierdoor is er ruimte ontstaan voor nieuwe gezichten om op te staan binnen de spelersgroep van de teruggekeerde hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst. De oefenmeester neemt tijdens het huidige trainingskamp in het Belgische Tubeke de tijd om de nieuwe hiërarchie te bepalen.

Artikel gaat verder onder video

Valente wordt veelvuldig naar voren geschoven als de mogelijke opvolger van Wellenreuther. "Dat weet ik niet", reageerde hij tegenover ESPN op de vraag of hij de meest logische keuze is. "Aanvoerder zijn zou ook een droom zijn, maar ik wil niet zeggen dat dat per se het meest logisch is", aldus de rechtspoot. "Ik ben ook nog een jonge speler", voegde hij daaraan toe. Toch beseft de Oranje-international dat hij inmiddels een bepaalde verantwoordelijkheid draagt. "Ik heb inmiddels wel wat wedstrijden in de benen, in de Eredivisie en Europees. Ik ben iemand die voorop gaat in de strijd. Dus in dat opzicht zou het zeker kunnen", klonk het vol vertrouwen.

Een officieel gesprek met Van Bronckhorst over het eventuele aanvoerderschap heeft op tot nu toe nog niet plaatsgevonden. "Nee, ik heb er niks over gehoord", verklaarde Valente daarover. De middenvelder voelt zich inmiddels volledig thuis bij de Rotterdamse club. Een jaar geleden kwam de spelmaker voor circa zeven miljoen euro als nieuweling binnen, maar inmiddels behoort hij tot de namen die een voorbeeldfunctie kunnen vervullen. "Ik ben lekker nuchter. Natuurlijk voel je wel dat het anders is. Je voelt je heel erg op je plek. Dat heeft Feyenoord ook gecreëerd bij mij", vertelde het talent.

Tijdens het afgelopen seizoen kreeg Valente vaak lof voor de manier waarop hij, ondanks zijn leeftijd, het voortouw nam. Zelf beschouwt hij dat niet als iets nieuws. "Ik probeer dat eigenlijk vanaf dag één al te doen", legde hij uit. "Toen ging het goed. Het tweede seizoen ging het wat minder, maar dat had vooral te maken met het feit dat ik voor het eerst heel veel wedstrijden speelde", blikte hij terug. Waar de voetballer bij FC Groningen zelden de volle negentig minuten volmaakte, speelde hij in zijn eerste jaar in De Kuip direct 43 officiële duels. Die plotselinge overgang eiste fysiek en mentaal zijn tol. "Misschien zet ik mijn doelen soms wat te hoog. Ik ben gewoon iemand die niet snel tevreden is", oordeelde hij zelfkritisch.