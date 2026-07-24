Correia looft 'verbinder' Van Overeem bij FC Utrecht: 'Een aanwinst op en naast het veld'

Anthony Correia is zeer te spreken over de terugkeer van bij FC Utrecht. De kersverse assistent-trainer, die deze zomer de overstap maakte van Telstar, ziet een cruciale rol weggelegd voor de ervaren middenvelder. Volgens hem brengt de aanwinst niet alleen voetballende kwaliteiten met zich mee, maar is hij ook buiten de lijnen van grote waarde voor de selectie.

Van Overeem zette onlangs zijn handtekening onder een meerjarig contract in de Domstad. De routinier kwam over van SC Heerenveen na een lange transfersoap. Vandaag maakte de nieuweling direct zijn officieuze rentree als aanvoerder in het met 1-0 verloren oefenduel met SC Cambuur. "Daar ben ik wel blij mee, ja", vertelde Correia na afloop tegenover Sander Kamphof van FCUpdate. "We wisten dat hij dichter bij huis wilde spelen. Toen dat balletje op een gegeven moment is gaan rollen, ben ik blij voor hem en voor ons dat we eruit zijn gekomen", aldus de trainer.

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Binnen de spelopvatting van de technische staf moet Van Overeem als verlengstuk gaan fungeren. Correia is als hoofdtrainer bezig met het inslijpen van een nieuw systeem met wingbacks en verwacht veel van de kersverse versterking. "Ik denk dat hij voor ons een welkome versterking is in het veld", legde de coach uit. "Hij is een positieve gozer, een verbinder, kan voetballen. Een verbinder in het veld en buiten het veld", prees de voormalig trainer van Telstar zijn pupil.

Om de tactische ideeën sneller over te brengen op de groep, die vorig seizoen na de play-offs als zevende eindigde in de Eredivisie, heeft Correia zijn eigen assistenten meegenomen. Dit moet het proces in de voorbereiding versnellen. "Ik denk dat het sowieso leuk is, zeker omdat we iets hebben neergezet met een speelwijze die misschien iets anders is", verklaarde de trainer. "Dan is het makkelijk als je mensen mee kan nemen die dat al eerder hebben gedaan", besloot de oefenmeester over zijn stafleden.

FC Utrecht is momenteel volop in ontwikkeling en de ploeg is onlangs afgereids naar De Lutte voor een trainingskamp. Hoewel de Domstedelingen stappen maken, ziet Correia nog voldoende ruimte voor verbetering richting de competitiestart. "We zien dat het nu op gang komt, wat natuurlijk gaat, maar we zien nog veel dingen waar het beter moet", oordeelde de trainer kritisch. "Eerst zelf in de druk zetten doet iets anders dan we verwachten. Hoe gaan we daarmee om? Dat zijn de lessen die we nu moeten pakken, zodat we die later in het veld beter gaan herkennen", klonk de analyse.

Voor Van Overeem bieden de komende weken de kans om verder te wennen aan de specifieke eisen van de technische staf. De selectie werkt langzaam toe naar de start van het Eredivisie-seizoen en krijgt zondag alweer een nieuwe test voor de kiezen. Dan staat er voor de formatie van Jans en Correia een aansprekend oefenaffiche op het programma tegen het Spaanse Sevilla.