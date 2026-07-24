Valente spreekt zich uit over vertrek Van Persie: "De voetbalwereld is hard..."

toont in gesprek met ESPN begrip voor de manier waarop Feyenoord en Robin van Persie afgelopen zomer uit elkaar zijn gegaan. De middenvelder van de Rotterdammers had een goede band met de voormalig trainer, maar beseft ook dat veranderingen onvermijdelijk zijn in het profvoetbal. Onder de nieuwe hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst ziet de jonge speler vooral nieuwe energie ontstaan binnen de selectie.

Het vertrek van Van Persie zorgde de afgelopen periode voor de nodige gesprekken rondom Feyenoord. De trainer begon vol ambities aan zijn eerste volle seizoen als hoofdtrainer in De Kuip, maar na een wisselvallig jaar besloot de clubleiding afscheid te nemen van de voormalig topspits. Vervolgens werd Van Bronckhorst aangesteld als opvolger, waardoor de spelersgroep opnieuw aan een nieuwe werkwijze moest wennen.

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Voor Valente betekende het vertrek van Van Persie ook persoonlijk een verandering. De middenvelder wil benadrukken dat er absoluut geen kwaad bloed zit naar zijn oude trainer. "Ik heb een goede band met Van Persie. Nu met Gio ook", vertelt Valente. "Uiteindelijk ben je een speler. Je moet rekening houden met elkaar en elkaar helpen. We willen allemaal maar één ding en dat is kampioen worden." Volgens de Feyenoorder hoort het wisselen van trainers bij het leven als profvoetballer. "Voetbal is een best wel harde sport. Mensen gaan, mensen komen. Uiteindelijk begint nu iedereen weer op nul", legt hij uit. "Met een nieuwe staf en een aantal nieuwe spelers. Dat hoort gewoon bij voetbal, hoe lastig dat soms ook is."

Binnen de selectie was het vertrek van Van Persie natuurlijk extra bijzonder voor Shaqueel van Persie, de zoon van de voormalig trainer. Volgens Valente heeft de jonge aanvaller daar echter op een volwassen manier mee omgegaan. "Ik heb er weleens met Shaqueel over gehad. Uiteindelijk ben ik ook gewoon voetballer. Hij zei precies hetzelfde wat ik zei: in voetbal gebeurt het dat een trainer weggaat", vertelt Valente. "Voor hem is het natuurlijk speciaal, omdat het zijn vader was, maar hij gaat daar heel goed mee om."

De middenvelder kijkt inmiddels vooral vooruit. Onder Van Bronckhorst merkt Valente dat de sfeer binnen de groep positief is veranderd. "Je voelt het wel echt. Ik moet zeggen dat ik heel positief ben over hoe we het doen als team nu. De trainingen zijn op hoog niveau. De intensiteit is superhoog. Dat maakt voetbal ook leuker." Ook tactisch ziet Valente verschillen tussen de twee trainers. "Elke trainer of staf bereidt zich anders voor. Ze hebben een andere manier van spelen. Dat is heel leuk als voetballer, dat je verschillende trainers meemaakt met verschillende ambities en een andere kijk op voetbal."

Voor Feyenoord wacht een belangrijk seizoen met deelname aan de Champions League en de ambitie om opnieuw mee te doen om de prijzen. Valente gelooft dat de basis daarvoor aanwezig is. "Ik heb het gevoel dat we daar heel hecht in kunnen worden en al zijn. Als we de sfeer buiten het veld goed houden en op de trainingen blijven werken zoals nu, kan het een heel mooi seizoen worden."