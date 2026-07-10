Voorbereiding Eredivisie 2026/27: Ajax speelt tweede oefenwedstrijd

De voorbereiding op het nieuwe Eredivisie-seizoen is inmiddels al een tijdje geleden begonnen. Omdat er op 7 augustus voor het eerst afgetrapt wordt, beginnen veel ploegen al in eind juni aan hun eerste oefenduels. Wanneer en tegen wie spelen de Eredivisie-clubs hun oefenwedstrijden?
4 juli: HVV Laakkwartier – ADO Den Haag 1-5, De Bruin (2), Van Mieghem, Vlak, Van Loenen.
7 juli: Westland XL - ADO Den Haag 0-6, Reischl (2), De Bruin, Bal (2), Van Loenen.
18 juli, 14.00 uur: KV Mechelen (Bel) - ADO Den Haag
24 juli, 14.00 uur: Lommel SK (Bel) - ADO Den Haag
26 t/m 31 juli: Trainingskamp (Zeeland)
31 juli: Tegenstander onbekend
4 juli: Ajax – Panathinaikos (Griekenland) 1-3, Konadu.
6 t/m 11 juli: Trainingskamp (Garderen)
10 juli, 18.00 uur: Ajax – AEK Larnaca (Cyprus)
15 juli, 17.00 uur: Ajax – VfL Bochem (Duitsland)
18 juli, 15.30 uur: Ajax – Olympiakos Piraeus (Griekenland)
26 juli, 14.00 uur: Ajax – Burnley (Engeland)
2 augustus, 14.30 uur: FC Volendam – Ajax
27 juni: AZ – Jong AZ, afgelast.
4 juli: AZ – AA Gent (België) 3-3, Daal, Sín, Patati.
11 juli: AZ – Almere City
6 t/m 11 juli: Trainingskamp (Epe)
18 juli, 20.00 uur: SV Zulte Waregem (België) - AZ
22 juli, 18.30 uur: AZ – RC Genk (België)
25 juli, 15.00 uur: AZ – Olympiakos Piraeus (Griekenland)
30 juni: Regioteam Kootstertille – SC Cambuur 0-9, Vanderbruggen (3), Henstra (2), Van der Goot, Baouf, Hamache, Souren.
4 juli: Excelsior – SC Cambuur 3-2, Van der Goot, Henstra.
10 juli: SC Cambuur – Roda JC 2-1, Akpakou, Bakkati.
18 juli, 17.00 uur: SC Cambuur – Al-Wasl (Verenigde Arabische Emiraten)
24 juli: SC Cambuur – FC Utrecht
28 juli, 19.00 uur: SC Cambuur – Volos FC (Griekenland)
1 augustus: Bologna (Italië) – SC Cambuur (twee wedstrijden)
4 juli: Excelsior – SC Cambuur 3-2, De Regt, Naujoks, El Hamdaoui.
11 juli, 14.30 uur: FC Dordrecht – Excelsior
18 juli: NAC Breda - Excelsior
20 t/m 25 juli: Trainingskamp (Delden)
24 juli, 18.30 uur: Heracles Almelo – Excelsior
1 augustus, 12.00 uur: De Graafschap – Excelsior
4 juli: FC Dordrecht – Feyenoord 0-6, Borges (2), Stengs, Valente, Van den Elshout, Diarra.
11 juli, 12.00 uur: Feyenoord – Club Brugge (België)
17 juli, 13.30 uur: Feyenoord – Charleroi (België
19 t/m 25 juli: Trainingskamp (België)
26 juli, 14.00 uur: Feyenoord – Rayo Vallecano (Spanje)
2 augustus, 15.00 uur: Feyenoord – Atalanta (Italië)
26 juni: FC Ria – Fortuna Sittard (afgelast)
3 juli: Fortuna Sittard – Lierse SK (België) 1-0, Hübner.
11 juli, 12.00 uur: Fortuna Sittard – RC Genk (België)
17 juli, 18.30 uur: Olympiakos Piraeus (Griekenland) – Fortuna Sittard
25 juli, 14.00 uur: FC Metz (Frankrijk) – Fortuna Sittard
31 juli, 19.00 uur: Fortuna Sittard – APOEL Nicosia (Cyprus)
27 juni: SV Terwolde – Go Ahead Eagles 0-23, Boakye (4), Baeten (3), Lantveld (2), Meulensteen (2), Breum (2), Margaret (2), Sigurdarson (2), Tijman, Suray, Sivertsen, James, Tengstedt, Van Zwam.
4 juli: Go Ahead Eagles – TOP Oss 4-1, Tengstedt (2), Margaret, Salah Rahmouni.
8 juli: Go Ahead Eagles – Almere City FC 2-1, Dirksen, Margaret.
11 juli, 13.00 uur: Go Ahead Eagles – Apollon FC (Cyprus)
14 t/m 17 juli: Trainingskamp (België)
18 juli, 13.00 uur: Lommel SK (België) – Go Ahead Eagles
25 juli, 16.00 uur: Go Ahead Eagles – OFI Kreta (Griekenland)
2 augustus, 14.00 uur: Luton Town (Engeland) – Go Ahead Eagles
30 juni: VV Peize – FC Groningen 1-13, Van der Werff (3), Becker (3), Van Bergen (2), Mosselaar, Eggens, Willumsson, Emeran, Mercara.
3 juli: VV Omlandia – FC Groningen 0-14, Zawada (4), Eggens (3), Van der Werff (2), Willumsson (2), Van Bergen, Prins, Hoekstra.
4 juli: VV Gieten – FC Groningen 0-7, De Jonge (2), Eggens, Van der Werff, Van Bergen, Hernes, Roeland.
6 t/m 12 juli: Trainingskamp (Delden)
8 juli: Heracles Almelo – FC Groningen 2-1, Willumsson.
11 juli, 14.00 uur: FC Groningen – FC Emmen
18 juli, 14.00 uur: AEK Athene (Griekenland) – FC Groningen
25 juli, 15.00 uur: FC Groningen – Volos FC (Griekenland)
1 augustus, 18.00 uur: FC Groningen – Real Valladolid (Spanje)
25 juni: Gaasterlân Sleat – SC Heerenveen 0-19, El Kachati (5), Rivera (4), Vente (4), Schaken, Linday, Bonevacia, Egbring, Veltman, Oyen.
28 juni: Steenwijkerland United – SC Heerenveen 0-11, El Kachati (2), Courtens (2), Bonevacia (2), Schaken, Linday, Oyen, Vente, eigen doelpunt.
3 juli: SC Heerenveen – De Graafschap 7-2, Vente (2), Meerveld, Rivera, Gürbüz, Brouwers, Oyen.
17 juli, 19.00 uur: Club Brugge (België) – SC Heerenveen
25 juli, 13.00 uur: OH Leuven – SC Heerenveen
1 augustus: Wolverhampton Wanderers (Engeland) – SC Heerenveen (afgelast)
1 juli: De Treffers – NEC 1-1, Lebreton.
8 juli: NEC – MSV Duisburg (Duitsland) 2-3, Ouwejan, Kers.
11 juli: Anderlecht (België) – NEC (besloten oefenwedstrijd)
13 t/m 18 juli: Trainingskamp (Garderen)
14 juli, 19.00 uur: NEC – V-Varen Nagasaki (Japan)
18 juli, 14.00 uur: NEC – Al Fayah (Saoedi-Arabië)
25 juli, 14.00 uur: NEC – SV Elversberg (Duitsland)
31 juli, 19.00 uur: NEC – Sevilla (Spanje)
3 juli: FC Utrecht – PEC Zwolle 2-1, Van der Wal.
11 juli, 16.00 uur: PEC Zwolle – Al-Jazira Club (VAE)
18 juli, 15.00 uur: PEC Zwolle – Cercle Brugge (België)
26 juli, 15.00 uur: PEC Zwolle – AEK Athene (Griekenland)
1/2 augustus: Tegenstander nog niet bekend, uitwedstrijd in buitenland
4 juli: PSV – Antwerp FC 1-1, Fernandez.
11 juli, 11.00 uur: PSV – Raków Częstochowa (Polen)
18 juli, 11.00 uur: PSV – Union Sint-Gillis (België)
20 t/m 24 juli: Trainingskamp (Klosterpforte, Duitsland)
25 juli: PSV – Villarreal (Spanje), tijdstip nog niet bekend
28 juli, 20.00 uur: PSV – FC Eindhoven
4 juli: VELO – Sparta Rotterdam 0-8, Roaldsøy (2), Thórisson (2), Santos, Mito, Kuipers, Zonneveld.
7 juli: V.O.C. – Sparta Rotterdam 0-4, Jaber El Meftahi (2), Santos, Thórisson.
11 juli, 14.00 uur: Sparta Rotterdam – Telstar
13 t/m 18 juli: Trainingskamp (Delden)
18 juli: SV Meppen (Duitsland) – Sparta Rotterdam
25 juli, 14.30 uur: SV Zulte Waregem (België) – Sparta Rotterdam
28 juli, 19.00 uur: Sparta Rotterdam – Asteras Aktor (Griekenland)
1 augustus, 13.00 uur: Sparta Rotterdam – MSV Duisburg (Duitsland)
27 juni: Helmond Sport – Telstar (afgelast)
4 juli: Almere City FC – Telstar 2-1, Seedorf.
11 juli, 14.00 uur: Sparta Rotterdam – Telstar
17 juli, 14.00 uur: De Graafschap – Telstar
21 juli: Tegenstander nog niet bekend
25 juli: Telstar – Koninklijke HFC
25 juli: Telstar – VV Katwijk
29 juli, 14.00 uur: RKC Waalwijk – Telstar
27 juni: Vroomshoopse Boys – FC Twente (afgelast)
4 juli: FC Twente – Aberdeen (Schotland) 1-0, Vennegoor of Hesselink.
6 t/m 11 juli: Trainingskamp (Tegelen)
11 juli 14.00 uur: FC Twente – PAOK Saloniki (Griekenland)
11 juli 17.00 uur: FC Twente – PAOK Saloniki (Griekenland
18 juli, 13.00 uur: FC Twente – AA Gent (België)
18 juli, 15.30 uur: FC Twente – AA Gent (België)
2 augustus, 18.30 uur: RC Genk (België) – FC Twente
27 juni: FC Utrecht – De Graafschap 1-2, Min.
3 juli: FC Utrecht – PEC Zwolle 2-1, Stepanov, Min.
6 t/m 11 juli: Trainingskamp (De Lutte)
7 juli: FC Utrecht – Apollon Limassol (Cyprus) 0-1.
17 juli, 19.00 uur: FC Utrecht – V-Varen Nagasaki (Japan)
24 juli: SC Cambuur – FC Utrecht
2 augustus, 14.30 uur: FC Utrecht – Sevilla (Spanje)
29 juni: RKDSV Diessen – Willem II 0-11, Mouhoul (3), Haen (2), De Bruijn (2), Culum, Baartmans, Maal, Ciranni.
4 juli: Willem II – Quick Boys 1-2, eigen doelpunt.
11 juli, 11.00 uur: Willem II – FC Eindhoven
13 t/m 18 juli: Trainingskamp (Sint-Michielsgestel)
22 juli: Willem II – Jong AZ (besloten oefenwedstrijd)
25 juli, 14.00 uur: Willem II – KV Mechelen (België)
1 augustus, 14.30 uur: Willem II – OFI Kreta (Griekenland)