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Voorbereiding Eredivisie 2026/27: Ajax speelt tweede oefenwedstrijd

10 juli 2026, 17:20   Bijgewerkt: 17:30
Voorbereiding Eredivisie 2026/27
Foto: © FCUpdate
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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De voorbereiding op het nieuwe Eredivisie-seizoen is inmiddels al een tijdje geleden begonnen. Omdat er op 7 augustus voor het eerst afgetrapt wordt, beginnen veel ploegen al in eind juni aan hun eerste oefenduels. Wanneer en tegen wie spelen de Eredivisie-clubs hun oefenwedstrijden?

Oefenwedstrijden ADO Den Haag: datum, uitslagen en doelpuntenmakers

4 juli: HVV Laakkwartier – ADO Den Haag 1-5, De Bruin (2), Van Mieghem, Vlak, Van Loenen.
7 juli: Westland XL - ADO Den Haag 0-6, Reischl (2), De Bruin, Bal (2), Van Loenen.
18 juli, 14.00 uur: KV Mechelen (Bel) - ADO Den Haag
24 juli, 14.00 uur: Lommel SK (Bel) - ADO Den Haag
26 t/m 31 juli: Trainingskamp (Zeeland)
31 juli: Tegenstander onbekend

Oefenwedstrijden Ajax: datum, uitslagen en doelpuntenmakers

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4 juli: Ajax – Panathinaikos (Griekenland) 1-3, Konadu.
6 t/m 11 juli: Trainingskamp (Garderen)
10 juli, 18.00 uur: Ajax – AEK Larnaca (Cyprus)
15 juli, 17.00 uur: Ajax – VfL Bochem (Duitsland)
18 juli, 15.30 uur: Ajax – Olympiakos Piraeus (Griekenland)
26 juli, 14.00 uur: Ajax – Burnley (Engeland)
2 augustus, 14.30 uur: FC Volendam – Ajax

Míchel Ajax
© Imago

Oefenwedstrijden AZ: datum, uitslagen en doelpuntenmakers

27 juni: AZ – Jong AZ, afgelast.
4 juli: AZ – AA Gent (België) 3-3, Daal, Sín, Patati.
11 juli: AZ – Almere City
6 t/m 11 juli: Trainingskamp (Epe)
18 juli, 20.00 uur: SV Zulte Waregem (België) - AZ
22 juli, 18.30 uur: AZ – RC Genk (België)
25 juli, 15.00 uur: AZ – Olympiakos Piraeus (Griekenland)

Oefenwedstrijden SC Cambuur: datum, uitslagen en doelpuntenmakers

30 juni: Regioteam Kootstertille – SC Cambuur 0-9, Vanderbruggen (3), Henstra (2), Van der Goot, Baouf, Hamache, Souren.
4 juli: Excelsior – SC Cambuur 3-2, Van der Goot, Henstra.
10 juli: SC Cambuur – Roda JC 2-1, Akpakou, Bakkati.
18 juli, 17.00 uur: SC Cambuur – Al-Wasl (Verenigde Arabische Emiraten)
24 juli: SC Cambuur – FC Utrecht
28 juli, 19.00 uur: SC Cambuur – Volos FC (Griekenland)
1 augustus: Bologna (Italië) – SC Cambuur (twee wedstrijden)

Oefenwedstrijden Excelsior: datum, uitslagen en doelpuntenmakers

4 juli: Excelsior – SC Cambuur 3-2, De Regt, Naujoks, El Hamdaoui.
11 juli, 14.30 uur: FC Dordrecht – Excelsior
18 juli: NAC Breda - Excelsior
20 t/m 25 juli: Trainingskamp (Delden)
24 juli, 18.30 uur: Heracles Almelo – Excelsior
1 augustus, 12.00 uur: De Graafschap – Excelsior

Oefenwedstrijden Feyenoord: datum, uitslagen en doelpuntenmakers

4 juli: FC Dordrecht – Feyenoord 0-6, Borges (2), Stengs, Valente, Van den Elshout, Diarra.
11 juli, 12.00 uur: Feyenoord – Club Brugge (België)
17 juli, 13.30 uur: Feyenoord – Charleroi (België
19 t/m 25 juli: Trainingskamp (België)
26 juli, 14.00 uur: Feyenoord – Rayo Vallecano (Spanje)
2 augustus, 15.00 uur: Feyenoord – Atalanta (Italië)

Giovanni van Bronckhorst tijdens de Legends-wedstrijd Feyenoord - Celtic in De Kuip in 2025
© Imago

Oefenwedstrijden Fortuna Sittard: datum, uitslagen en doelpuntenmakers

26 juni: FC Ria – Fortuna Sittard (afgelast)
3 juli: Fortuna Sittard – Lierse SK (België) 1-0, Hübner.
11 juli, 12.00 uur: Fortuna Sittard – RC Genk (België)
17 juli, 18.30 uur: Olympiakos Piraeus (Griekenland) – Fortuna Sittard
25 juli, 14.00 uur: FC Metz (Frankrijk) – Fortuna Sittard
31 juli, 19.00 uur: Fortuna Sittard – APOEL Nicosia (Cyprus)

Oefenwedstrijden Go Ahead Eagles: datum, uitslagen en doelpuntenmakers

27 juni: SV Terwolde – Go Ahead Eagles 0-23, Boakye (4), Baeten (3), Lantveld (2), Meulensteen (2), Breum (2), Margaret (2), Sigurdarson (2), Tijman, Suray, Sivertsen, James, Tengstedt, Van Zwam.
4 juli: Go Ahead Eagles – TOP Oss 4-1, Tengstedt (2), Margaret, Salah Rahmouni.
8 juli: Go Ahead Eagles – Almere City FC 2-1, Dirksen, Margaret.
11 juli, 13.00 uur: Go Ahead Eagles – Apollon FC (Cyprus)
14 t/m 17 juli: Trainingskamp (België)
18 juli, 13.00 uur: Lommel SK (België) – Go Ahead Eagles
25 juli, 16.00 uur: Go Ahead Eagles – OFI Kreta (Griekenland)
2 augustus, 14.00 uur: Luton Town (Engeland) – Go Ahead Eagles

Oefenwedstrijden FC Groningen: datum, uitslagen en doelpuntenmakers

30 juni: VV Peize – FC Groningen 1-13, Van der Werff (3), Becker (3), Van Bergen (2), Mosselaar, Eggens, Willumsson, Emeran, Mercara.
3 juli: VV Omlandia – FC Groningen 0-14, Zawada (4), Eggens (3), Van der Werff (2), Willumsson (2), Van Bergen, Prins, Hoekstra.
4 juli: VV Gieten – FC Groningen 0-7, De Jonge (2), Eggens, Van der Werff, Van Bergen, Hernes, Roeland.
6 t/m 12 juli: Trainingskamp (Delden)
8 juli: Heracles Almelo – FC Groningen 2-1, Willumsson.
11 juli, 14.00 uur: FC Groningen – FC Emmen
18 juli, 14.00 uur: AEK Athene (Griekenland) – FC Groningen
25 juli, 15.00 uur: FC Groningen – Volos FC (Griekenland)
1 augustus, 18.00 uur: FC Groningen – Real Valladolid (Spanje)

Oefenwedstrijden SC Heerenveen: datum, uitslagen en doelpuntenmakers

25 juni: Gaasterlân Sleat – SC Heerenveen 0-19, El Kachati (5), Rivera (4), Vente (4), Schaken, Linday, Bonevacia, Egbring, Veltman, Oyen.
28 juni: Steenwijkerland United – SC Heerenveen 0-11, El Kachati (2), Courtens (2), Bonevacia (2), Schaken, Linday, Oyen, Vente, eigen doelpunt.
3 juli: SC Heerenveen – De Graafschap 7-2, Vente (2), Meerveld, Rivera, Gürbüz, Brouwers, Oyen.
17 juli, 19.00 uur: Club Brugge (België) – SC Heerenveen
25 juli, 13.00 uur: OH Leuven – SC Heerenveen
1 augustus: Wolverhampton Wanderers (Engeland) – SC Heerenveen (afgelast)

Robin Veldman
© Imago

Oefenwedstrijden NEC: datum, uitslagen en doelpuntenmakers

1 juli: De Treffers – NEC 1-1, Lebreton.
8 juli: NEC – MSV Duisburg (Duitsland) 2-3, Ouwejan, Kers.
11 juli: Anderlecht (België) – NEC (besloten oefenwedstrijd)
13 t/m 18 juli: Trainingskamp (Garderen)
14 juli, 19.00 uur: NEC – V-Varen Nagasaki (Japan)
18 juli, 14.00 uur: NEC – Al Fayah (Saoedi-Arabië)
25 juli, 14.00 uur: NEC – SV Elversberg (Duitsland)
31 juli, 19.00 uur: NEC – Sevilla (Spanje)

Oefenwedstrijden PEC Zwolle: datum, uitslagen en doelpuntenmakers

3 juli: FC Utrecht – PEC Zwolle 2-1, Van der Wal.
11 juli, 16.00 uur: PEC Zwolle – Al-Jazira Club (VAE)
18 juli, 15.00 uur: PEC Zwolle – Cercle Brugge (België)
26 juli, 15.00 uur: PEC Zwolle – AEK Athene (Griekenland)
1/2 augustus: Tegenstander nog niet bekend, uitwedstrijd in buitenland

Oefenwedstrijden PSV: datum, uitslagen en doelpuntenmakers

4 juli: PSV – Antwerp FC 1-1, Fernandez.
11 juli, 11.00 uur: PSV – Raków Częstochowa (Polen)
18 juli, 11.00 uur: PSV – Union Sint-Gillis (België)
20 t/m 24 juli: Trainingskamp (Klosterpforte, Duitsland)
25 juli: PSV – Villarreal (Spanje), tijdstip nog niet bekend
28 juli, 20.00 uur: PSV – FC Eindhoven

Joey Veerman in voorbereiding PSV
© Imago

Oefenwedstrijden Sparta Rotterdam: datum, uitslagen en doelpuntenmakers

4 juli: VELO – Sparta Rotterdam 0-8, Roaldsøy (2), Thórisson (2), Santos, Mito, Kuipers, Zonneveld.
7 juli: V.O.C. – Sparta Rotterdam 0-4, Jaber El Meftahi (2), Santos, Thórisson.
11 juli, 14.00 uur: Sparta Rotterdam – Telstar
13 t/m 18 juli: Trainingskamp (Delden)
18 juli: SV Meppen (Duitsland) – Sparta Rotterdam
25 juli, 14.30 uur: SV Zulte Waregem (België) – Sparta Rotterdam
28 juli, 19.00 uur: Sparta Rotterdam – Asteras Aktor (Griekenland)
1 augustus, 13.00 uur: Sparta Rotterdam – MSV Duisburg (Duitsland)

Oefenwedstrijden Telstar: datum, uitslagen en doelpuntenmakers

27 juni: Helmond Sport – Telstar (afgelast)
4 juli: Almere City FC – Telstar 2-1, Seedorf.
11 juli, 14.00 uur: Sparta Rotterdam – Telstar
17 juli, 14.00 uur: De Graafschap – Telstar
21 juli: Tegenstander nog niet bekend
25 juli: Telstar – Koninklijke HFC
25 juli: Telstar – VV Katwijk
29 juli, 14.00 uur: RKC Waalwijk – Telstar

Oefenwedstrijden FC Twente: datum, uitslagen en doelpuntenmakers

27 juni: Vroomshoopse Boys – FC Twente (afgelast)
4 juli: FC Twente – Aberdeen (Schotland) 1-0, Vennegoor of Hesselink.
6 t/m 11 juli: Trainingskamp (Tegelen)
11 juli 14.00 uur: FC Twente – PAOK Saloniki (Griekenland)
11 juli 17.00 uur: FC Twente – PAOK Saloniki (Griekenland
18 juli, 13.00 uur: FC Twente – AA Gent (België)
18 juli, 15.30 uur: FC Twente – AA Gent (België)
2 augustus, 18.30 uur: RC Genk (België) – FC Twente

Oefenwedstrijden FC Utrecht: datum, uitslagen en doelpuntenmakers

27 juni: FC Utrecht – De Graafschap 1-2, Min.
3 juli: FC Utrecht – PEC Zwolle 2-1, Stepanov, Min.
6 t/m 11 juli: Trainingskamp (De Lutte)
7 juli: FC Utrecht – Apollon Limassol (Cyprus) 0-1.
17 juli, 19.00 uur: FC Utrecht – V-Varen Nagasaki (Japan)
24 juli: SC Cambuur – FC Utrecht
2 augustus, 14.30 uur: FC Utrecht – Sevilla (Spanje)

Oefenwedstrijden Willem II: datum, uitslagen en doelpuntenmakers

29 juni: RKDSV Diessen – Willem II 0-11, Mouhoul (3), Haen (2), De Bruijn (2), Culum, Baartmans, Maal, Ciranni.
4 juli: Willem II – Quick Boys 1-2, eigen doelpunt.
11 juli, 11.00 uur: Willem II – FC Eindhoven
13 t/m 18 juli: Trainingskamp (Sint-Michielsgestel)
22 juli: Willem II – Jong AZ (besloten oefenwedstrijd)
25 juli, 14.00 uur: Willem II – KV Mechelen (België)
1 augustus, 14.30 uur: Willem II – OFI Kreta (Griekenland)

Luuk van Grinsven
Geschreven door

Luuk van Grinsven

| Redacteur

Luuk van Grinsven is sportredacteur bij FCUpdate en specialiseert zich in het Nederlandse voetbal en de Keuken Kampioen Divisie. Hij schrijft interviews, nieuws en achtergrondverhalen over clubs, spelers en competities.

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