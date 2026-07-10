Mike Verweij komt met opvallend tegengeluid over transfer Steur

Het vertrek van naar Newcastle United leidde de afgelopen dagen tot veel kritiek op Ajax. Volgens verschillende media zou de Amsterdamse club de achttienjarige middenvelder onvoldoende vertrouwen hebben gegeven, waardoor hij voor een overstap naar Engeland koos. Mike Verweij spreekt dat verhaal echter nadrukkelijk tegen.

In de podcast Kick-off van De Telegraaf stelt de Ajax-watcher dat het beeld dat rondom de onderhandelingen is ontstaan niet klopt. Volgens Verweij heeft Ajax juist veel vertrouwen uitgesproken in Steur en bleek dat ook uit het contractvoorstel dat op tafel lag. "Dat wordt in sommige media vertaald als te weinig vertrouwen, maar het vertrouwen was zeker uitgesproken", zegt Verweij. "Dat bleek ook wel uit de cijfers die in het contract stonden."

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De talentvolle middenvelder tekende gisteren een contract voor vijf seizoenen op St. James' Park. Voorafgaand aan die stap lag er volgens de journalist al een akkoord over de financiële voorwaarden, dat nog onder voormalig technisch directeur Alex Kroes tot stand was gekomen. Hij sprak zelfs van een uitzonderlijk goede aanbieding voor de jonge middenvelder. "Er lag een salaris voor hem klaar waar een paarde de hik van krijgt. Hij zou nog meer gaan verdienen dan dat Ryan Gravenberch destijds kreeg op zijn leeftijd." De onderhandelingen liepen pas spaak toen vanuit het kamp van Steur een gegarandeerde basisplaats werd gevraagd. Ajax wilde daar niet aan beginnen. "Als er dan een basisplaats wordt gevraagd, dan kun je dat als technisch directeur niet garanderen. Dat moet je gewoon afdwingen", aldus Verweij.

De verslaggever begrijpt dan ook niet dat de verantwoordelijkheid voor het mislopen van Steur bij de directie wordt neergelegd. Volgens Verweij kreeg de clubleiding onterecht de schuld van de breuk. Toen duidelijk werd dat de speler definitief voor een avontuur in de Premier League koos, probeerde de technisch directeur juist het maximale uit de transfer te halen. "Toen Steur er toch voor koos om naar Engeland te gaan, is er flink gaan onderhandelen. Dat is ook gebeurd, want het is natuurlijk een absurde prijs voor een speler die nog bijna niets heeft gepresteerd", zo klinkt het.

De ploeg van manager Eddie Howe betaalt een vaste transfersom van 24 miljoen euro voor de aanwinst. Dat bedrag kan door middel van bonussen nog verder oplopen tot een totaalbedrag van 27 miljoen euro. Bovendien hebben de Amsterdammers een doorverkooppercentage van twaalfenhalf procent bedongen bij Newcastle United. Daarmee levert Steur Ajax een gigantisch miljoenenbedrag op. Het beeld dat de club de middenvelder onvoldoende perspectief zou hebben geboden, verdient volgens Verweij dan ook stevige nuancering.