Sean Steur gepresenteerd bij Newcastle: ‘Ajax was mijn thuis, maar…’

Newcastle United heeft zich versterkt met , zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De achttienjarige middenvelder komt over van Ajax en heeft een contract tot medio 2031 getekend.

Steur brak afgelopen seizoen door bij Ajax. De jonge middenvelder kreeg tegen het einde van de eerste seizoenshelft zijn kans in de basis en greep deze met beide handen aan. Het leverde hem na de winterstop flink wat speeltijd op. Steur had bij Ajax nog een contract tot medio 2028 en hij heeft meermaals aangegeven dat supporters zich geen zorgen hoeven te maken. Een verlenging kwam er echter niet.

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Inmiddels heeft Steur de overstap naar Newcastle United gemaakt. Ajax meldt dat de Engelsen een bedrag van zo’n 27 miljoen euro, inclusief bonussen, overmaken naar de Johan Cruijff ArenA. “Ajax heeft Steur bedankt voor zijn jaren in Amsterdam en hem veel succes gewenst met deze vervolgstap van zijn carrière in de Engelse Premier League”, schrijft de club.

Steur heeft bij Newcastle United een contract voor vijf seizoenen getekend. “Het is geweldig om hier te zijn”, geeft hij aan op de clubkanalen van de Engelsen. “Dit is een enorme club uit de Premier League en het is altijd mijn droom geweest in de beste competitie ter wereld te spelen, dus ik ben heel blij. Ajax was mijn thuis, maar als een club als Newcastle zich voor je meldt, is het heel moeilijk om nee te zeggen. De laatste dagen zijn razendsnel gegaan en ik ben blij om hier te zijn.”