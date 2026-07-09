Live voetbal

Noorse dj Kygo brengt remix van rap van 16-jarige Haaland uit

9 juli 2026, 13:36
Erling Haaland
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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De Noorse dj Kyrre Gørvell-Dahll, beter bekend als Kygo, heeft samen met Erling Haaland een nummer uitgebracht. De muzikant maakte een remix van een oude rap van de spits nadat hij twee keer scoorde in de achtste finale tussen Brazilië en Noorwegen (1-2).

Haaland bracht in de zomer van 2016 samen met een paar vrienden het zelfbedachte nummer Kygo Jo uit. In de rap brachten de toen zestienjarige voetballer en zijn vrienden een ode aan landgenoot Kygo. De voorbije weken ging het nummer, dat inmiddels meer dan 21 miljoen keer is beluisterd op YouTube, viraal en kwam het ook onder de aandacht van de dj.

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“In 2016 maakte Haaland een nummer genaamd ‘Kygo Jo’”, schreef Kygo afgelopen week op Instagram. “Ik kreeg de video onlangs voorgesteld in mijn feed en het leek me een mooi moment om een remix te maken.” De dj stelde Haaland vervolgens een uitdaging: “Ik breng de remix uit als Haaland scoort tegen Brazilië.” De Noorse superspits zag dat plan wel zitten en deelde een like uit aan de post. Ook toonde hij zich in de reacties heel enthousiast.

In New York was Noorwegen uiteindelijk met 1-2 te sterk voor Brazilië en beide Scandinavische treffers werden gemaakt door Haaland. “Ik heb beloofd de remix van Haalands rap uit te brengen als hij zou scoren tegen Brazilië”, schreef Kygo enkele dagen na de wedstrijd op Instagram, waarna beide treffers van de aanvaller in beeld verschijnen. Ook de enthousiaste reactie van Haaland komt voorbij. “Komt goed, Erling”, schrijft Kygo, om vervolgens beelden te tonen van het remixen van de hit. Aan het einde van de video maakt de dj bekend dat de Kygo Remix van Kygo Jo nu te beluisteren is, onder meer via YouTube en Spotify.

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Brazilië - Noorwegen

1 - 2
Gespeeld op 5 jul. 2026
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Erling Haaland

Erling Haaland
Manchester City
Team: Man City
Leeftijd: 25 jaar (21 jul. 2000)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man City
35
27
2024/2025
Man City
31
22
2023/2024
Man City
31
27
2022/2023
Man City
35
36

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep I
GS
DS
PT
1
Frankrijk
3
8
9
2
Noorwegen
3
1
6
3
Senegal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0

Complete Stand

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