Een bijzonder tafereel op de persconferentie van Marokko voor de kwartfinale tegen Frankrijk op het WK. Twee journalisten kregen het in de zaal met elkaar aan de stok, tot verbijstering van en Mohamed Ouahbi.

Marokko neemt het donderdagavond in Boston op tegen Frankrijk in de kwartfinale van het WK. Daags voor de wedstrijd waren Ouahbi en Díaz al aanwezig in het stadion om de pers te woord te staan. Terwijl de aanvaller van Real Madrid antwoord geeft op de eerste vraag van de persconferentie, vindt er een opmerkelijk incident plaats in de zaal.

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“Waarom sla jij mij?”, roept een van de aanwezigen ineens tegen de persoon naast hem. “Je kan me toch niet slaan! Hij sloeg met!”, zo valt te horen. De spanning loopt vervolgens nog wat verder op, terwijl velen verbaasd toekijken, waaronder Díaz en Ouahbi. Na een aantal seconden schiet Díaz in de lach, terwijl een persvoorlichter probeert de boel te sussen.

Als de rust in de zaal na ongeveer een minuut weer is teruggekeerd, krijgt Díaz de gelegenheid om verder te gaan met zijn antwoord. “Ik ben de vraag vergeten”, lacht de buitenspeler, waarna Ouahbi gevat reageert op de situatie. “We doen het net als op school, we gaan jullie even uit elkaar halen.”, aldus de bondscoach.