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Chaos op persconferentie Marokko, Brahim Díaz kijkt verbijsterd toe

9 juli 2026, 14:47
Brahim Díaz van Marokko
Foto: © FIFA
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Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Een bijzonder tafereel op de persconferentie van Marokko voor de kwartfinale tegen Frankrijk op het WK. Twee journalisten kregen het in de zaal met elkaar aan de stok, tot verbijstering van Brahim Díaz en Mohamed Ouahbi.

Marokko neemt het donderdagavond in Boston op tegen Frankrijk in de kwartfinale van het WK. Daags voor de wedstrijd waren Ouahbi en Díaz al aanwezig in het stadion om de pers te woord te staan. Terwijl de aanvaller van Real Madrid antwoord geeft op de eerste vraag van de persconferentie, vindt er een opmerkelijk incident plaats in de zaal.

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“Waarom sla jij mij?”, roept een van de aanwezigen ineens tegen de persoon naast hem. “Je kan me toch niet slaan! Hij sloeg met!”, zo valt te horen. De spanning loopt vervolgens nog wat verder op, terwijl velen verbaasd toekijken, waaronder Díaz en Ouahbi. Na een aantal seconden schiet Díaz in de lach, terwijl een persvoorlichter probeert de boel te sussen.

Als de rust in de zaal na ongeveer een minuut weer is teruggekeerd, krijgt Díaz de gelegenheid om verder te gaan met zijn antwoord. “Ik ben de vraag vergeten”, lacht de buitenspeler, waarna Ouahbi gevat reageert op de situatie. “We doen het net als op school, we gaan jullie even uit elkaar halen.”, aldus de bondscoach.

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Brahim Díaz

Brahim Díaz
Real Madrid
Team: Real Madrid
Leeftijd: 26 jaar (3 aug. 1999)
Positie: AM (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Real Madrid
30
1
2024/2025
Real Madrid
31
4
2023/2024
Real Madrid
31
8
2022/2023
Milan
33
6

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep C
GS
DS
PT
1
Brazilië
3
6
7
2
Marokko
3
3
7
3
Schotland
3
-3
3
4
Haïti
3
-6
0

Complete Stand

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