Ronald Koeman gaat op termijn terugkeren in de voetballerij, zo verwacht zijn zaakwaarnemer Rob Jansen. De belangenbehartiger stelt wel dat de oud-bondscoach voorlopig even niets gaat doen.

Koeman keerde begin 2023 terug als bondscoach bij het Nederlands elftal. In zijn tweede termijn behaalde de keuzeheer op het EK van 2024 de halve finale, maar het WK van deze zomer liep uit op een deceptie. In de zestiende finale was Marokko na strafschoppen te sterk voor Oranje, waarmee het toernooi vroegtijdig ten einde kwam. Daags na de wedstrijd besloot Koeman op te stappen als bondscoach.

In de podcast KieftJansenEgmondGijp krijgt Jansen, de zaakwaarnemer van Koeman, de vraag of hij kan vertellen hoe de toekomst van zijn cliënt in het voetbal eruitziet. “Ik denk dat hij weer terugkeert in het voetbal”, antwoordt de zakenman stellig. Hij benadrukt vervolgens dat dit zijn eigen verwachting is en dat Koeman dit niet tegen hem heeft gezegd.

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Jansen zegt vervolgens dat Koeman sowieso ‘voorlopig niet’ zal terugkeren als trainer. “Maar na een tijdje gaat er wel weer iets kriebelen.” Een terugkeer als clubtrainer durft de zaakwaarnemer wel uit te sluiten. “Ik zie hem eerder bij een land terugkomen.”