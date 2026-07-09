Live voetbal 1

Zaakwaarnemer over toekomst Koeman: ‘Denk dat hij gaat terugkeren’

9 juli 2026, 15:57
Ronald Koeman op persconferentie
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
Maak ons je Google-favoriet

Ronald Koeman gaat op termijn terugkeren in de voetballerij, zo verwacht zijn zaakwaarnemer Rob Jansen. De belangenbehartiger stelt wel dat de oud-bondscoach voorlopig even niets gaat doen.

Koeman keerde begin 2023 terug als bondscoach bij het Nederlands elftal. In zijn tweede termijn behaalde de keuzeheer op het EK van 2024 de halve finale, maar het WK van deze zomer liep uit op een deceptie. In de zestiende finale was Marokko na strafschoppen te sterk voor Oranje, waarmee het toernooi vroegtijdig ten einde kwam. Daags na de wedstrijd besloot Koeman op te stappen als bondscoach.

In de podcast KieftJansenEgmondGijp krijgt Jansen, de zaakwaarnemer van Koeman, de vraag of hij kan vertellen hoe de toekomst van zijn cliënt in het voetbal eruitziet. “Ik denk dat hij weer terugkeert in het voetbal”, antwoordt de zakenman stellig. Hij benadrukt vervolgens dat dit zijn eigen verwachting is en dat Koeman dit niet tegen hem heeft gezegd.

Artikel gaat verder onder video

Jansen zegt vervolgens dat Koeman sowieso ‘voorlopig niet’ zal terugkeren als trainer. “Maar na een tijdje gaat er wel weer iets kriebelen.” Een terugkeer als clubtrainer durft de zaakwaarnemer wel uit te sluiten. “Ik zie hem eerder bij een land terugkomen.”

➡️ Meer nieuws over Ronald Koeman

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Pierre van Hooijdonk

Kijkers eisen vertrek Van Hooijdonk na uitspraken over vrouwelijke bondscoach Oranje

  • ma 6 juli, 18:02
  • 6 jul. 18:02
  • 20
Noa Vahle is verrast door de reactie van Anass Salah-Eddine

Noa Vahle en Hélène Hendriks snappen niets van reactie uit kamp-Marokko: 'Geen compassie met Nederland'

  • vr 3 juli, 08:55
  • 3 jul. 08:55
  • 24
Nigel de Jong over Nederlands elftal

Journalist onthult: KNVB ziet twee kandidaten als nieuwe bondscoach Oranje

  • do 2 juli, 08:35
  • 2 jul. 08:35
  • 13
0 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kaozz
104 Reacties
35 Dagen lid
244 Likes
Kaozz
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Koeman kan beter van zijn pensioen en zijn privéleven gaan genieten. Dat is beter voor hem en de voetballerij

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kaozz
104 Reacties
35 Dagen lid
244 Likes
Kaozz
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Koeman kan beter van zijn pensioen en zijn privéleven gaan genieten. Dat is beter voor hem en de voetballerij

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (21 mrt. 1963)

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws