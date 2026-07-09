Noa Vahle en Hélène Hendriks zijn het absoluut niet met elkaar eens rondom de transfer van van Ajax naar Newcastle United. Hendriks reageert direct dat ze het een leuke transfer vindt, tot onbegrip van haar collega.

Steur rondde donderdag zijn bliksemtransfer van Ajax naar Newcastle United af. De achttienjarige middenvelder, die slechts 26 wedstrijden speelde in het eerste van de Amsterdammers, verkast voor een bedrag van maximaal 27 miljoen euro naar Newcastle. In HNM De Podcast snijdt Vahle het onderwerp aan, waarna Hendriks haar direct in de rede valt. “Leuk voor hem!”, zegt de presentatrice enthousiast.

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Die uitspraak zorgt voor onbegrip bij Vahle. “Hou even op, Hélène”, zegt ze, waarna Hendriks vraagt of het niet leuk is voor Steur. Dat is volgens de verslaggeefster wel het geval, maar ze vraagt zich vooral af waarom de transfer tot stand is gekomen. “Sean Steur was een van de grootste talenten van Ajax op dit moment”, schetst Vahle de situatie. “Schijnbaar heeft hij van de clubleiding gehoord dat hij niet bovenaan de lijst staat met: ‘Jij bent onze nieuwe grote ster die alles gaat spelen en alle tijd krijgen’.” Het is Jorthy Mokio die daarin de voorkeur krijgt.

“Prima, dan denkt Sean Steur met zijn team: ‘Ik ga naar Newcastle United’”, gaat Vahle verder. Ze geeft toe dat de middenvelder nu al veel geld oplevert. “Maar als deze jongen nou wel een aantal jaar in het eerste speelt en je speelt Europees voetbal op een hoger niveau dan de Conference League, dan wordt hij veel meer waard.” Ook wijst Vahle naar Ismael Saibari, die voor 55 miljoen inclusief bonussen van PSV naar Bayern München ging. “Je hoeft niet altijd op je achttiende al naar het buitenland. Dus ik vind het vanuit Ajax al helemaal niets.”

Hendriks is het ermee eens dat Ajax alles op alles had moeten zetten om Steur aan boord te houden. “Maar aan de andere kant kan ik me voorstellen dat hij gewoon wil spelen. Natuurlijk krijg je nooit garantie. Maar Newcastle is een mooie club Noa, dat vond jij ook een heel mooi stadion.” Dat staat volgens Vahle ‘buiten kijf’. “Maar ik vind het gewoon zonde”, gaat de verslaggeefster verder. “Ajax is een club die erom bekendstaat de jeugd een kans te geven. Ik weet dat Jordi Cruijff heel erg zit op de korte termijn… Maar dat je hier dan afstand van neemt, vind ik gewoon zonde. Ik vind het afgaan van de romantiek van het voetbal”, besluit Vahle haar betoog.