Ronald Koeman junior verwacht niet dat Pep Guardiola de nieuwe bondscoach van Nederland wordt. Aan de talkshowtafel van Het Oranje Café reageert de zoon van vertrekkend bondscoach Ronald Koeman helder: Guardiola ‘gaat het niet doen’.

Koeman junior wordt rechtstreeks gevraagd naar de zoektocht naar een opvolger van zijn vader. “Ik hoor namen voorbijkomen zoals Guardiola…”, zegt de keeper van Telstar, die weleens met Guardiola op de golfbaan heeft gestaan. “Die gaat niet komen. Dat wil hij niet. Die man heeft altijd met de allerbeste spelers ter wereld gewerkt, of ze naar zijn club gehaald. Dat is bij Nederland niet zo, dus dat gaat hij echt niet doen.”

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Tafelgast Frank Evenblij hoopt desondanks dat het mogelijk is. “Ik vind dat iedereen meer belasting moet betalen als het daarmee mogelijk is”, zegt hij lachend. “Maar hij heeft zelf al aangegeven dat het een erebaan zou zijn, waarbij het helemaal niet om het geld gaat. Hij heeft ook weleens aangegeven dat hij het wil. Als je met het Nederlands elftal wereldkampioen wordt, zet je jezelf wel echt op de kaart.”

“En als hij verder niks te doen heeft, waarom niet? Ik zou het leuk vinden als zo iemand het zou aandurven en ik vind het ook goed voor het Nederlands voetbal om een keer op een andere manier naar het voetbal te kijken”, stelt de televisiepersoonlijkheid. Nicky van der Gijp denkt ook dat het salaris niet doorslaggevend hoeft te zijn. “Die man heeft achttien miljoen euro verdiend de afgelopen vijf jaar, dus wat kan hem dat geld nou schelen? Hij heeft ook al alles gewonnen wat er te winnen valt.”

Analisten dromen van komst Guardiola

Ook andere voetbalprominenten waren de afgelopen week minder stellig dan Koeman junior. "Pep is een Cruijff-adept. Hij wil het Nederlandse voetbal iets teruggeven, omdat hij als speler en coach dankzij de trainer en adviseur Johan Cruijff is geworden tot wie hij nu is”, zei Ronald de Boer bijvoorbeeld. “Dat zegt hij in elk interview. Dit is de gelegenheid om zijn dankbaarheid in daden te vertalen. Hij komt voor een onkostenvergoeding en ziet dit bondscoachschap als een erebaan.”

Topzaakwaarnemer Rob Jansen wilde de aanstelling van Guardiola ook niet bij voorbaat uitsluiten. Voormalig Oranje-international Ibrahim Afellay droomt van zijn aanstelling. "Je gaat altijd voor de allerbeste optie, toch? Als het mogelijk is, je het probeert en hij zegt ‘nee’, dan snap ik dat je doorschakelt naar Arne Slot." Ook Valentijn Driessen vindt dat directeur Nigel de Jong van de KNVB een poging moet wagen. Onlangs vroeg FCUpdate aan voetbalfans in Barcelona wat zij van de geruchten vinden: die beelden bekijk je hier.