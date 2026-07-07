‘Pep Guardiola als bondscoach niet uitgesloten’

Rob Jansen durft niet uit te sluiten dat Pep Guardiola daadwerkelijk openstaat voor het bondscoachschap bij Oranje, zo geeft hij aan in KieftJansenEgmondGijp. René van der Gijp en Wim Kieft zijn het daar niet mee eens en denken dat de KNVB geen kans maakt bij de Spanjaard.

De KNVB is momenteel dringend op zoek naar een nieuwe bondscoach. Veel namen hebben de revue al gepasseerd, waaronder Arne Slot, Peter Bosz en Erik ten Hag. Ook Guardiola wordt met regelmaat genoemd als optie, omdat hij jaren geleden in een documentaire tegen Ronald Koeman heeft gezegd open te staan bondscoach van Nederland te worden.

Artikel gaat verder onder video

“Je gelooft toch niet dat als Nigel de Jong Pep Guardiola belt, dat hij dan zegt dat hij erover na gaat denken?”, vraagt Wim Kieft aan René van der Gijp. “Nee, daar moet je niet aan beginnen”, gaat zijn tafelgenoot daarin mee. Als Michel van Egmond vervolgens de documentaire aanhaalt, gaat Kieft daar weer tegenin. “Toen hadden ze drie flessen witte wijn op en stonden ze op de golfbaan”, aldus de oud-spits.

Jansen beaamt dat de kans klein is dat Guardiola daadwerkelijk bondscoach wordt. “Maar aan de andere kant heeft hij alles al bereikt in het leven, veel meer succes is er niet meer”, gaat de zaakwaarnemer verder. “Trainers zijn hele aparte jongens. Hun geest werkt heel anders dan wij denken. Wij roepen: ‘Dat doet hij niet, omdat…’, maar hij kan daar heel anders over denken.”

Volgens Jansen zou het in dat geval niets met geld te maken hebben. “Hij kan zich verdiepen in wat er in Nederland loopt: ‘Kan ik scoren op het EK? Heb ik een kans met dat team?’ Ik zeg dat het niet helemaal uitgesloten is”, is hij stellig. “Het zou de allermooiste zijn.”