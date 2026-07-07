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Scheidsrechtersbaas FIFA onderneemt actie na suggestieve uitspraak Trump

7 juli 2026, 16:48
Foto van oud-scheidsrechter Pierluigi Collina op een FIFA-persconferentie in 2024
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Pierluigi Collina, scheidsrechtersbaas van de FIFA, heeft zijn steun voor Raphael Claus uitgesproken. De arbiter gaf een rode kaart aan Folarin Balogun in de zestiende finale tussen de Verenigde Staten en Bosnië-Herzegovina, waarna Donald Trump hem maandag ‘verdacht’ noemde.

Claus deelde vorige week tijdens de wedstrijd in de zestiende finale tussen de VS en Bosnië-Herzegovina een rode kaart uit aan de Amerikaanse topscorer Balogun, die met zijn noppen vol op het been van Tarik Muharemovic stond. De Braziliaanse scheidsrechter liet eerst doorspelen, maar stuurde de spits na ingrijpen van de VAR alsnog van het veld. Het betekende een automatische schorsing voor Balogun voor de achtste finale tegen België.

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Wat volgde was een enorme rel, omdat de FIFA besloot na een telefoontje uit het Witte Huis de schorsing van Balogun om te zetten naar een voorwaardelijke. Op een persconferentie liet Trump weten dat hij het verleden van Claus ‘verdacht’ te vinden en riep hij het journaille op om de arbiter te onderzoeken.

Een dag later heeft Collina zich uitgelaten over deze uitspraken van Trump. “Raphael Claus fluit zijn tweede WK, nadat hij er ook in Qatar in 2022 bij was”, aldus de scheidsrechtersbaas. “Hij is een ervaren en zeer gerespecteerde scheidsrechter en wij hebben het volste vertrouwen in hem als official.” Ook de FIFA zelf heeft in een verklaring laten weten dat het Claus ‘een van de beste professionele scheidsrechters ter wereld’ vindt en stelt dat hij in zijn loopbaan ‘de hoogste standaarden van professionaliteit en integriteit’ heeft getoond.

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Je moet die insinuaties van Trump niet serieus nemen en vooral niet als het over voetbal gaat. En iedereen kan weer rustig slapen nu zijn land is uitgeschakeld.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
479 Reacties
724 Dagen lid
1.146 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Je moet die insinuaties van Trump niet serieus nemen en vooral niet als het over voetbal gaat. En iedereen kan weer rustig slapen nu zijn land is uitgeschakeld.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Veren. Staten - Bosnië-Herzeg.

2 - 0
Gespeeld op 2 jul. 2026
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Folarin Balogun

Folarin Balogun
AS Monaco FC
Team: Monaco
Leeftijd: 25 jaar (3 jul. 2001)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Monaco
30
13
2024/2025
Monaco
13
4
2023/2024
Monaco
29
7
2023/2024
Arsenal
0
0

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep D
GS
DS
PT
1
Veren. Staten
3
4
6
2
Australië
3
0
4
3
Paraguay
3
-2
4
4
Turkije
3
-2
3

Complete Stand

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