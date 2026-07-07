Scheidsrechtersbaas FIFA onderneemt actie na suggestieve uitspraak Trump

Pierluigi Collina, scheidsrechtersbaas van de FIFA, heeft zijn steun voor Raphael Claus uitgesproken. De arbiter gaf een rode kaart aan in de zestiende finale tussen de Verenigde Staten en Bosnië-Herzegovina, waarna Donald Trump hem maandag ‘verdacht’ noemde.

Claus deelde vorige week tijdens de wedstrijd in de zestiende finale tussen de VS en Bosnië-Herzegovina een rode kaart uit aan de Amerikaanse topscorer Balogun, die met zijn noppen vol op het been van Tarik Muharemovic stond. De Braziliaanse scheidsrechter liet eerst doorspelen, maar stuurde de spits na ingrijpen van de VAR alsnog van het veld. Het betekende een automatische schorsing voor Balogun voor de achtste finale tegen België.

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Wat volgde was een enorme rel, omdat de FIFA besloot na een telefoontje uit het Witte Huis de schorsing van Balogun om te zetten naar een voorwaardelijke. Op een persconferentie liet Trump weten dat hij het verleden van Claus ‘verdacht’ te vinden en riep hij het journaille op om de arbiter te onderzoeken.

Een dag later heeft Collina zich uitgelaten over deze uitspraken van Trump. “Raphael Claus fluit zijn tweede WK, nadat hij er ook in Qatar in 2022 bij was”, aldus de scheidsrechtersbaas. “Hij is een ervaren en zeer gerespecteerde scheidsrechter en wij hebben het volste vertrouwen in hem als official.” Ook de FIFA zelf heeft in een verklaring laten weten dat het Claus ‘een van de beste professionele scheidsrechters ter wereld’ vindt en stelt dat hij in zijn loopbaan ‘de hoogste standaarden van professionaliteit en integriteit’ heeft getoond.