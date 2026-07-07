Grote nachtmerrie Amadou Onana wordt werkelijkheid

De grote nachtmerrie van is werkelijkheid geworden. Volgens The Athletic heeft de Belgische middenvelder zijn voorste kruisband gescheurd in de achtste finale van het WK tegen de Verenigde Staten (1-4 winst). Daardoor zal hij de komende maanden moeten toekijken.

Onana had in de nacht van maandag op dinsdag voor het eerst sinds de openingswedstrijd van België op het WK tegen Egypte (1-1) een basisplaats. Lang kon de middenvelder van Aston Villa echter niet in actie komen; hij moest zich na 21 minuten laten wisselen met een ogenschijnlijk ernstige knieblessure die hij opliep toen hij zich verstapte. De middenvelder ging in tranen van het veld.

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Na afloop van de wedstrijd werd Onana op krukken gezien in het stadion in Seattle en bij Sporza maakten de analisten zich direct zorgen om een ernstige blessure. Na het duel sprak bondscoach Rudi Garcia van het ‘enige smetje van de avond’ en ook aanvoerder Youri Tielemans sprak zijn steun uit. “We steunen hem allemaal. We hopen dat hij bij ons kan blijven. We willen voor hem tot het einde vechten. Hij is een heel grote persoonlijkheid binnen de groep en ligt bij iedereen goed.”

Lang heeft Onana niet hoeven wachten op duidelijkheid over zijn blessure. Volgens The Athletic is de vrees voor de middenvelder daags na de wedstrijd al werkelijkheid geworden: hij heeft zijn voorste kruisband gescheurd. Daardoor zal Onana dit WK niet meer in actie komen, terwijl hij ook een groot deel van het seizoen met Aston Villa moet missen.