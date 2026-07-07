Ajax-fans wijzen allemaal naar één man na vertrek Sean Steur

is hard op weg van Ajax naar Newcastle United, tot ergernis van de nodige Amsterdamse fans. Het achttienjarige talent levert een flink bedrag op, maar velen hadden hem graag langer in de Johan Cruijff ArenA gezien. De supporters wijzen nu massaal naar één man die verantwoordelijk is voor het vertrek van Steur: zijn vader.

Steur brak afgelopen seizoen door bij Ajax. De jonge middenvelder kreeg tegen het einde van de eerste seizoenshelft zijn kans in de basis en greep deze met beide handen aan. Het leverde hem na de winterstop flink wat speeltijd op. Steur had bij Ajax nog een contract tot medio 2028 en hij heeft meermaals aangegeven dat supporters zich geen zorgen hoeven te maken. Toch tekende hij niet bij en maandagavond werd bekend dat de jongeling voor 27 miljoen euro inclusief bonussen naar Newcastle United gaat.

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Op social media uiten supporters van Ajax massaal hun onvrede over de gang van zaken, hoewel velen ook inzien dat 27 miljoen euro veel geld is voor iemand met pas 26 wedstrijden in het eerste. Velen zijn het er wel mee eens dat één man heeft gezorgd dat deze transfer tot stand is gekomen: vader Johan Steur. “Bij elke verlenging hetzelfde gejank van papa Steur. Het is zonde van zijn talent, maar Ajax wordt er niet slechter op door die 27 miljoen”, stelt een gebruiker op X. “Papa Steur heeft enorm gevulde zakken dus missie geslaagd voor hem”, aldus een ander.

Vergelijking met Mokio

Meerdere fans maken de vergelijking met Jorthy Mokio, die ondanks druk van zijn familie juist wel zijn contract bij Ajax verlengde. “Allemaal door papa. Mokio heeft een verstandigere keuze gemaakt door voor zichzelf te kiezen en niet zijn ouders. Kan Steur nog wat van leren”, schrijft een fan. “Het is zonde van zijn talent, maar bij elke verlenging was er wel iets met papa Steur”, begint een ander. “Mokio raakt wel enthousiast over het plan van Cruijff en verlengt ineens. Die wilde bij Kroes niet verlengen en Steur andersom. Zou Cruijff het geboden salaris van Kroes te hoog vinden voor Steur?”