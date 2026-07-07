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'Sean Steur verlaat Ajax voor megabedrag: dit is zijn nieuwe club'

7 juli 2026, 00:51
Ajax-speler Sean Steur
Foto: © Imago
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Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Sean Steur is op weg naar Newcastle United, zo meldt het transferaccount WFCGroningen op X. De achttienjarige middenvelder van Ajax zou al zijn teamgenoten maandag hebben ingelicht over de situatie en zijn 'waarschijnlijke vertrek'. Het nieuws wordt bevestigd door het Algemeen Dagblad, dat spreekt van een transfersom van 27 miljoen euro inclusief bonussen.

Steur heeft een contract tot medio 2028 bij Ajax, maar kan nu voor vijf seizoenen tekenen bij Newcastle. Hij heeft al een persoonlijk akkoord bereikt met de Premier League-club. Het talent werd in februari door TEAMtalk al in verband gebracht met Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham Hotspur en Newcastle United. De laatste club lijkt nu daadwerkelijk zaken te doen met Ajax.

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Dat Steur de deur achter zich dichttrekt bij Ajax, is verrassend te noemen. In januari meldde Voetbal International dat Steur en Ajax een akkoord op hoofdlijnen hadden over een contract tot medio 2030. Een handtekening werd echter nog niet gezet.

Steur zei in april tegen Voetbal International dat hij bij Ajax lijkt te blijven. "Als het goed is wel", gaf hij aan. Op dat moment was het seizoen nog in volle gang. "Zelf probeer ik me gewoon te focussen op de resterende wedstrijden. Die zijn hartstikke belangrijk. Maar de Ajax-supporters hoeven zich geen zorgen te maken, hoor."

Steur speelt sinds zijn achtste in de jeugdopleiding van Ajax. Hij debuteerde in februari 2025 onder Francesco Farioli bij Ajax en en heeft inmiddels 26 officiële wedstrijden achter de rug in het eerste elftal, waarin hij eenmaal scoorde en twee assists gaf.

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Sean Steur

Sean Steur
AFC Ajax Under 19
Team: Ajax
Leeftijd: 18 jaar (11 jan. 2008)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
21
1
2025/2026
Jong Ajax
11
1
2024/2025
Ajax
1
0
2024/2025
Jong Ajax
28
0

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