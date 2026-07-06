Driessen snapt helemaal niets van keuze Ajax: 'Treurig dat hij geen Engels spreekt'

De aanstelling van de Spaanse hoofdtrainer Míchel bij Ajax stuit op groot onbegrip bij de mannen van Vandaag Inside Oranje. Aan tafel wordt hard uitgehaald naar technisch directeur Jordi Cruijff, die de oefenmeester naar Amsterdam haalde. Volgens de analisten zorgt het gebrek aan talenkennis bij de nieuwe technische staf nu al voor flinke problemen binnen de spelersgroep.

Míchel staat sinds begin juni aan het roer in de Johan Cruijff ArenA en heeft een nagenoeg volledig Spaanse staf om zich heen verzameld. Hoewel de trainer tijdens zijn presentatie nog in het Engels sprak, wordt zijn beheersing van die taal inmiddels als gebrekkig omschreven en maakt hij veelvuldig gebruik van een tolk. Ook de rest van de technische staf communiceert hoofdzakelijk in het Spaans. Tijdens het huidige trainingskamp in Garderen zou deze taalbarrière de implementatie van de nieuwe speelwijze in de weg staan.

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Volgens Valentijn Driessen is de situatie ronduit zorgelijk. "Ik zou niet meten met wie hij moet spreken want hij spreekt alleen maar Spaans", stelt de journalist. "Het is toch treurig dat hij geen Engels spreekt", voegt hij daaraan toe. Volgens Driessen leidt dit direct tot onvrede op de werkvloer. "Hij wil allerlei veranderingen bij Ajax, maar de spelers zeggen nu al dat ze een probleem hebben met de taal", klinkt het. Johan Derksen sluit zich daar volledig bij aan en voorspelt weinig goeds. "Dit wordt niks", oordeelt hij stellig. "Als je als leiding niet kan communiceren met je mensen dan krijg je niets voor elkaar". De analist hekelt de organisatorische keuzes in de hoofdstad. "Er is geen beursgenoteerd bedrijf in Nederland met Nederlands sprekende werknemers, die een Spaanse directie aanstelt die geen woord over de grens spreekt", foetert hij.

Om de communicatieproblemen op te lossen, draagt Driessen een veelgenoemde naam aan. "Misschien dat Daley Blind leuk is om er als tolk bij te halen", oppert hij. "Die heeft drie jaar met hem gewerkt en spreekt prima Spaans", beargumenteert de verslaggever. Een terugkeer van de verdediger is overigens niet ondenkbaar. De routinier is momenteel transfervrij na zijn vertrek bij het gedegradeerde Girona en werd onlangs al gespot bij het stadion. Zowel Cruijff als Míchel ziet in hem een belangrijk verlengstuk van de technische staf richting de selectie.

René van der Gijp richt zijn pijlen ondertussen vooral op de man die verantwoordelijk is voor het technische beleid. "Ik vind het nog steeds onbegrijpelijk dat Jordi Cruijff het daar voor het zeggen heeft", aldus de oud-voetballer. Van der Gijp mist een sterke persoonlijkheid binnen de clubleiding die de directeur durft tegen te spreken. "Dat soort types heb je bij Ajax niet die tegen hem zeggen: luister Jordi, een trainer die twee woorden Engels spreekt, gaan we niet aan beginnen", besluit hij.