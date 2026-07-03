Ajax slaat een fraaie slag op de transfermarkt. De Amsterdamse club heeft vrijdagochtend een akkoord bereikt met FC Barcelona over de komst van (34). Hij komt op huurbasis naar de Johan Cruijff ArenA.

Met dat nieuws pakt De Telegraaf vrijdagochtend uit. Ajax was al weken bezig met het vastleggen van Ter Stegen, maar een makkelijke klus was dat niet. Dat komt omdat de Duitse sluitpost een riant salaris ontvangt bij zijn werkgever FC Barcelona. Aan dat soort bedragen kan Ajax niet tippen.

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Toch is er nu een akkoord bereikt tussen alle partijen, waardoor Ajax spoedig een nieuwe doelman kan verwelkomen in de Johan Cruijff ArenA. Met Ter Stegen haalt Ajax een bak aan ervaring binnen. De Duitser speelde maar liefst 423 duels voor FC Barcelona. Ook kwam hij 44 keer uit voor de nationale ploeg van Duitsland.

Dat Ter Stegen voor Ajax kiest, heeft onder meer te maken met het feit dat hij dichter bij zijn vaderland wil spelen. Daarnaast kent hij de nieuwe hoofdtrainer Míchel goed uit hun gezamenlijke tijd bij het Spaanse Girona.