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Ajax huurt 17-jarige nummer zes

19 augustus 2026, 14:35   Bijgewerkt: 16:37
Jordi Cruijff Ajax
Foto: © Imago/realtimes
11 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek. Volgt FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles op de voet, maar schrijft ook over andere clubs.
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Ajax gaat een nieuwe verdedigende middenvelder vastleggen, zo meldt het Franse L'Équipe. Abdoulaye Camara (17) wordt door de Amsterdamse club gehuurd, met een koopoptie van 15 miljoen euro. De Telegraaf meldt dat de optie tot koop niet verplicht is en dat Camara gaat spelen voor Jong Ajax.


Abdoulaye Camara is een zeventienjarige verdedigende middenvelder van Udinese. Hij geldt al langer als een groot talent in Frankrijk. De in Guinnee geboren middenvelder verhuisde als kind naar Frankrijk en doorliep de jeugdopleiding van Montpellier. Hij was vervolgens aanvoerder van Frankrijk Onder 17 en bereikte met die ploeg in 2025 de finale van het EK Onder 17. Dat hij in Amsterdam als een interessant talent wordt gezien, is dan ook niet verrassend. Bij zijn overstap van Montpellier naar Udinese was er belangstelling van onder meer Juventus en verschillende Bundesliga-clubs. Udinese wist hem uiteindelijk vast te leggen en gaf hem in zijn eerste seizoen al minuten in de Serie A. In juni verlengde de Italiaanse club zijn contract bovendien tot medio 2029.

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Hij zou nu op huurbasis naar Amsterdam komen. Daarnaast is er volgens L'Équipe en Foot Mercato een semi-verplichte optie tot koop van vijftien miljoen euro opgenomen in de deal. De Telegraaf spreekt dat tegen. Volgens de krant heeft Ajax de mogelijkheid om Camara over te nemen voor een bedrag van ongeveer veertien miljoen euro, maar is dat niet verplicht.

Volgens de Franse media was Ajax al weken in onderhandeling over de komst van Camara naar de Johan Cruijff ArenA. Nu technisch directeur Jordi Cruijff ruimte heeft gevonden in het salarishuis, kan de transfer worden afgerond.

Voetbal International bevestigt het nieuws, maar schrijft dat Camara in principe wordt gehaald voor Jong Ajax. De talentvolle middenvelder zou al langer op de radar staan van de Amsterdamse club.

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Kicker
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Rustig aan allemaal, Ajax is bezig om Patrick Berg binnen te hengelen.

SWVoetbal
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SWVoetbal
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@Kicker Hoop dat het een héle goede visser is, die de hengel vasthoudt...😉

Kicker
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Kicker
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@SWVoetbal Laat dat maar aan Jordi over, heb er wel vertrouwen in.

Brabo64
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Brabo64
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17 jaar oud.....haal nu eens een ervaren 6 die direct inzetbaar is en iets toevoegt.

dilima1966
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@Brabo64. Jordi raak ook aardig de weg kwijt geen ervaring nummer 6

CG
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CG
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@Brabo64 Zo is dat, iemand van minimaal 26 jaar, en een type met niveau van MODRIC. Ajax durft dat niet, dat is wel sterk bewezen!!

SWVoetbal
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SWVoetbal
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Wéér zo'n "clickbait" artikel... Verwachtingsvol aangeklikt, hopende op Patrick Berg (of redelijk goed alternatief Darko Nejasmic).... Nee, een jongen van 17... voor Jong Ajax. Pffff.... 🙁

dilima1966
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@SWVoetbal tja ik had liever een ervaringen nummer 6 gehad die er gelijk staat en rust brengt het is nog lang niet op orde

MerelK
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Fijne titel weer FCU..

dilima1966
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Daar heeft het eerste nog al wat aan als die bij jong ajax aansluiten en 17 jaar

Gusa
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Hahaha, heerlijk hoe mensen denken dat dit ook maar iets te maken heeft met de 6-positie in Ajax 1. Clickbait geslaagd.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
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Kicker
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Rustig aan allemaal, Ajax is bezig om Patrick Berg binnen te hengelen.

SWVoetbal
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SWVoetbal
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@Kicker Hoop dat het een héle goede visser is, die de hengel vasthoudt...😉

Kicker
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Kicker
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@SWVoetbal Laat dat maar aan Jordi over, heb er wel vertrouwen in.

Brabo64
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Brabo64
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17 jaar oud.....haal nu eens een ervaren 6 die direct inzetbaar is en iets toevoegt.

dilima1966
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dilima1966
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@Brabo64. Jordi raak ook aardig de weg kwijt geen ervaring nummer 6

CG
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CG
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@Brabo64 Zo is dat, iemand van minimaal 26 jaar, en een type met niveau van MODRIC. Ajax durft dat niet, dat is wel sterk bewezen!!

SWVoetbal
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SWVoetbal
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Wéér zo'n "clickbait" artikel... Verwachtingsvol aangeklikt, hopende op Patrick Berg (of redelijk goed alternatief Darko Nejasmic).... Nee, een jongen van 17... voor Jong Ajax. Pffff.... 🙁

dilima1966
3.995 Reacties
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dilima1966
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@SWVoetbal tja ik had liever een ervaringen nummer 6 gehad die er gelijk staat en rust brengt het is nog lang niet op orde

MerelK
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MerelK
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Fijne titel weer FCU..

dilima1966
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dilima1966
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Daar heeft het eerste nog al wat aan als die bij jong ajax aansluiten en 17 jaar

Gusa
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1.304 Reacties
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6.830 Likes
Gusa
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Hahaha, heerlijk hoe mensen denken dat dit ook maar iets te maken heeft met de 6-positie in Ajax 1. Clickbait geslaagd.

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A. Camara

A. Camara
Udinese
Team: Udinese
Leeftijd: 17 jaar (28 sep. 2008)
Positie: Middenvelder
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Udinese
1
0
2024/2025
Montpellier II
10
0
2024/2025
Montpellier
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
3
GAE
2
3
4
4
Fortuna
2
2
4
5
Ajax
2
2
4
6
PSV
2
1
4
7
Feyenoord
2
1
4

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