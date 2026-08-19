Ajax gaat een nieuwe verdedigende middenvelder vastleggen, zo meldt het Franse L'Équipe. Abdoulaye Camara (17) wordt door de Amsterdamse club gehuurd, met een koopoptie van 15 miljoen euro. De Telegraaf meldt dat de optie tot koop niet verplicht is en dat Camara gaat spelen voor Jong Ajax.



Abdoulaye Camara is een zeventienjarige verdedigende middenvelder van Udinese. Hij geldt al langer als een groot talent in Frankrijk. De in Guinnee geboren middenvelder verhuisde als kind naar Frankrijk en doorliep de jeugdopleiding van Montpellier. Hij was vervolgens aanvoerder van Frankrijk Onder 17 en bereikte met die ploeg in 2025 de finale van het EK Onder 17. Dat hij in Amsterdam als een interessant talent wordt gezien, is dan ook niet verrassend. Bij zijn overstap van Montpellier naar Udinese was er belangstelling van onder meer Juventus en verschillende Bundesliga-clubs. Udinese wist hem uiteindelijk vast te leggen en gaf hem in zijn eerste seizoen al minuten in de Serie A. In juni verlengde de Italiaanse club zijn contract bovendien tot medio 2029.

Artikel gaat verder onder video

Hij zou nu op huurbasis naar Amsterdam komen. Daarnaast is er volgens L'Équipe en Foot Mercato een semi-verplichte optie tot koop van vijftien miljoen euro opgenomen in de deal. De Telegraaf spreekt dat tegen. Volgens de krant heeft Ajax de mogelijkheid om Camara over te nemen voor een bedrag van ongeveer veertien miljoen euro, maar is dat niet verplicht.

Volgens de Franse media was Ajax al weken in onderhandeling over de komst van Camara naar de Johan Cruijff ArenA. Nu technisch directeur Jordi Cruijff ruimte heeft gevonden in het salarishuis, kan de transfer worden afgerond.

Voetbal International bevestigt het nieuws, maar schrijft dat Camara in principe wordt gehaald voor Jong Ajax. De talentvolle middenvelder zou al langer op de radar staan van de Amsterdamse club.