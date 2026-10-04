Jarenlang onderzocht journalist Nick Harris de financiële handel en wandel van Manchester City. In die periode kreeg de voormalig onderzoeksjournalist van The Mail on Sunday te maken met beschuldigingen, juridische druk en online haat. Maar niets kwam volgens hem in de buurt van wat hem in 2020 overkwam. Terwijl zijn terminaal zieke vrouw Helen in een hospice lag, werd zijn huisadres door een supporter van City op sociale media gezet.

Harris heeft zijn aangrijpende verhaal opgetekend op de website van de krant. Tijdens de eerste coronagolf zat hij buiten het raam van de kamer waarin zijn vrouw werd verzorgd. Helen, net 47 jaar oud, was door terminale hersenkanker verlamd geraakt.

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Op dat moment ging zijn telefoon. Een hoofdredacteur van de sportredactie vertelde hem dat een supporter van Manchester City zijn adres op Twitter had gepubliceerd en daarbij bedreigingen had geuit.

Harris was op dat moment al zo'n zes jaar gewend aan online woede zodra hij over de financiën van City schreef. "Maar mijn huisadres publiceren en City-supporters aansporen om mij aan te vallen? Dat was een escalatie", schrijft hij.

‘Mijn werk bracht ons allemaal in gevaar’

Zijn werkgever schakelde hulp in en Twitter (tegenwoordig X) wees Harris zelfs een speciale contactpersoon toe die accounts die hem bedreigden snel kon blokkeren. Het probleem verdween daarmee niet. Volgens Harris maakte dezelfde persoon telkens vrijwel direct een nieuw account aan.

De timing maakte de situatie voor hem bijna ondraaglijk. "Op het meest traumatische moment van mijn leven, terwijl mijn vrouw stervende was en ik me zorgen maakte om onze twee tienerdochters, bracht mijn professionele leven ons mogelijk allemaal in gevaar", schrijft Harris. Hij vertelde zijn dochters destijds niets. "Ze hadden al genoeg om mee om te gaan."

Helen overleed in december 2020. Harris doet vervolgens een onthulling die duidelijk maakt hoe diep de online aanvallen hem hadden geraakt. "Er was een surrealistisch gevoel van opluchting dat de ergste elementen van de City-aanhang me tenminste niet langer konden kwellen met haar ziekte", schrijft hij.

In 2021 vocht The Mail on Sunday via de rechter voor het recht om te publiceren over het juridische conflict tussen Manchester City en de Premier League. De krant kreeg gelijk. Kort nadat Harris daarover op de achterpagina had geschreven, verschenen opnieuw berichten over zijn overleden vrouw.

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"Er waren berichten waarin stond dat ik het verdiende dat Helen was overleden vanwege mijn berichtgeving over City", schrijft hij. "Wat doet zoiets met je? Ik ben geen psycholoog en alles bij elkaar vind ik dat ik het sinds Helens dood redelijk heb gedaan. Maar laten we zeggen dat het resultaat niets goeds is."

‘Ik wil geen gelijk krijgen’

Harris stelt dat Manchester City gedurende zijn onderzoeken regelmatig hard tegen hem optrad. "De tactieken varieerden van het negeren van mijn verzoeken om een reactie tot beschuldigingen dat ik een agenda had, juridische dreigementen en intimidatie", schrijft hij.

Dat doet hem naar eigen zeggen extra pijn omdat zijn relatie met de club ooit uitstekend was. Hij kende medewerkers en supporters persoonlijk en werd jaren geleden zelfs door voorzitter Khaldoon Al Mubarak uitgenodigd in de vipruimte van het Etihad Stadium. Vanaf 2014 veranderde dat. "Sommige relaties met belangrijke mensen binnen City raakten beschadigd en werden uiteindelijk vernietigd. Dat vind ik enorm betreurenswaardig, maar ik heb me altijd verplicht gevoeld om op te schrijven wat ik kan bewijzen."

Manchester City bestrijdt de beschuldigingen rond zijn financiële handelwijze nog altijd. Harris verwijst in zijn relaas naar de langdurige procedures en de meer dan honderd aanklachten die de Premier League tegen de club indiende. Voor hem draait het inmiddels echter om meer dan de mogelijke uitkomst van die zaak.

Van persoonlijke genoegdoening wil hij weinig weten. "Ik hoef geen gelijk te krijgen", schrijft Harris. "Ik wil dat lezers en kijkers in een gepolariseerde en verdeelde wereld blijven geloven dat er toegewijde en neutrale journalisten bestaan die tot het uiterste gaan om verslag te doen, zonder angst en zonder iemand te bevoordelen."