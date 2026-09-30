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Xavi wil moeilijke vraag niet beantwoorden, maar doet het toch: ‘Gerechtigheid’

30 september 2026, 20:09   Bijgewerkt: 20:16
Xavi Hernandez
Foto: © Imago
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Xavi Hernández wil niet ingaan op vragen over de crisis bij Manchester City. De Premier League-grootmacht werd dinsdag schuldig bevonden aan 114 overtredingen van financiële regels, waardoor de toekomst van de club op het spel staat.

 Op de persconferentie van woensdagavond wordt Xavi door journalist Noa Vahle gevraagd naar het nieuws over Manchester City. “Nee, nee, nee”, zegt de Spanjaard als hij hoort waar de vraag over gaat. “Dat is niet mijn onderwerp. Sorry, maar dat is niet mijn probleem. We hebben zelf genoeg problemen om op te lossen en dit is er gelukkig niet één van.”

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Vahle probeert het evenwel nog een keer. “Dan wil ik het je vragen als voetballiefhebber. Wat vind je van die vreemde situatie?” Daar reageert Xavi wel op. Hij spreekt van ‘rechtvaardigheid’. “Als voetballiefhebber hou ik van fair play.”

Schuldigbevinding van Manchester City

Voor Manchester City zijn de gevolgen van het onderzoek van de onafhankelijke commissie gigantisch. De club werd schuldig bevonden aan 114 van de 115 aanklachten die de Premier League had ingediend. Het onderzoek wees uit dat de club tussen de seizoenen 2009/10 en 2017/18 gebruikmaakte van schijncontracten en ruim 900 miljoen pond aan verhulde financiering ontving om de regels te omzeilen, terwijl de club tevens werd berispt voor het niet meewerken aan het onderzoek.

De clubleiding ontkent de beschuldigingen met klem en heeft aangekondigd officieel in beroep te gaan tegen de uitspraak. Het beroepschrift moet uiterlijk vrijdag formeel worden ingediend, waarna een aparte hoorzitting zal bepalen welke definitieve sancties worden opgelegd.

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Just Me
625 Reacties
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Just Me
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Waarom in vredesnaam vraagt zij dat aan de bondscoach, ik vind dat maar vreemd .

BartVanderVeen24
915 Reacties
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4.021 Likes
BartVanderVeen24
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@Just Me precies, maar ik vind haar ook niet slim. Ze is alleen op tv gekomen door haar invloedrijke familie de Mol. Het is gewoon vriendjespolitiek

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Just Me
625 Reacties
197 Dagen lid
439 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Waarom in vredesnaam vraagt zij dat aan de bondscoach, ik vind dat maar vreemd .

BartVanderVeen24
915 Reacties
1.465 Dagen lid
4.021 Likes
BartVanderVeen24
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Just Me precies, maar ik vind haar ook niet slim. Ze is alleen op tv gekomen door haar invloedrijke familie de Mol. Het is gewoon vriendjespolitiek

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Xavier Hernández Creus
Functie: Coach
Leeftijd: 46 jaar (25 jan. 1980)

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