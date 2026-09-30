Xavi Hernández wil niet ingaan op vragen over de crisis bij Manchester City. De Premier League-grootmacht werd dinsdag schuldig bevonden aan 114 overtredingen van financiële regels, waardoor de toekomst van de club op het spel staat.

Op de persconferentie van woensdagavond wordt Xavi door journalist Noa Vahle gevraagd naar het nieuws over Manchester City. “Nee, nee, nee”, zegt de Spanjaard als hij hoort waar de vraag over gaat. “Dat is niet mijn onderwerp. Sorry, maar dat is niet mijn probleem. We hebben zelf genoeg problemen om op te lossen en dit is er gelukkig niet één van.”

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Vahle probeert het evenwel nog een keer. “Dan wil ik het je vragen als voetballiefhebber. Wat vind je van die vreemde situatie?” Daar reageert Xavi wel op. Hij spreekt van ‘rechtvaardigheid’. “Als voetballiefhebber hou ik van fair play.”

Schuldigbevinding van Manchester City

Voor Manchester City zijn de gevolgen van het onderzoek van de onafhankelijke commissie gigantisch. De club werd schuldig bevonden aan 114 van de 115 aanklachten die de Premier League had ingediend. Het onderzoek wees uit dat de club tussen de seizoenen 2009/10 en 2017/18 gebruikmaakte van schijncontracten en ruim 900 miljoen pond aan verhulde financiering ontving om de regels te omzeilen, terwijl de club tevens werd berispt voor het niet meewerken aan het onderzoek.

De clubleiding ontkent de beschuldigingen met klem en heeft aangekondigd officieel in beroep te gaan tegen de uitspraak. Het beroepschrift moet uiterlijk vrijdag formeel worden ingediend, waarna een aparte hoorzitting zal bepalen welke definitieve sancties worden opgelegd.