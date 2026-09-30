Jurriën Timber is fit genoeg om negentig minuten te spelen tegen Griekenland, zo maakt bondscoach Xavi Hernández duidelijk op de persconferentie van donderdag. De verdediger lijkt daarmee de aangewezen vervanger van Jan Paul van Hecke bij het Nederlands elftal, al sluit Xavi niet uit dat Virgil van Dijk wordt opgeschoven in de achterhoede.

Tegen Duitsland (1-1) en Servië (1-2 zege) stond Van Dijk opgesteld als linkercentrale verdediger, met Van Hecke naast zich. Op de persconferentie wordt Xavi gevraagd of Van Dijk ingezet kan worden als rechtercentrale verdediger, nu Van Hecke het trainingskamp geblesseerd heeft verlaten. "'Ja, dat kan", antwoordt de Spanjaard. "Hij kan het team helpen, net als de anderen. Ik weet dat het niet zijn favoriete positie is. Maar als we iemand ergens anders nodig hebben... Het team staat voorop."

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Volgens Xavi had Van Hecke ‘te veel pijn’ om bij de groep te blijven. “Het is jammer dat er zoveel blessures zijn. Gelukkig zijn het geen spierblessures, maar het is wel zonde. Helaas treft het ons, maar het hoort ook bij het voetbal”, aldus Xavi, die eerder al een streep moest zetten door de namen van Brian Brobbey, Lutsharel Geertruida en Cody Gakpo. Bovendien vielen Donyell Malen en Justin Kluivert vlak voor de interlandperiode uit.

“Het heeft ook te maken met de drukke voetbalkalender”, zegt Xavi over de blessures. “Maar dat is al een tijdje zo. Daar kunnen we weinig aan doen. We hebben onze spelers goed in de gaten gehouden. Natuurlijk trainen we zeer intensief, maar ik denk dat het geen invloed heeft op de blessuregevallen die er zijn."

'Mooie sfeer in Griekenland'

Donderdag treedt Oranje in Thessaloniki aan tegen Griekenland. "Ik verwacht een mooie atmosfeer morgen", blikt de bondscoach vooruit. "Ze zijn een goed team. Ze spelen heel fysiek en ze hebben een goede voorhoede. We hebben het team goed geanalyseerd. Het is een hele goede ploeg, zeker als ze thuisspelen." Volgens Xavi bevindt Griekenland zich ‘in de beste positie sinds lange tijd’, na de zeges op Servië (1-2) en Duitsland (0-1).