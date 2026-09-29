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Sterspeler van Oranje moet vrezen voor basisplek: 'Aanpassen of op de bank'

29 september 2026, 07:55
Mexx Meerdink, Denzel Dumfries en Cody Gakpo
Foto: © Imago
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Hedwiges Maduro sluit niet uit dat de basisplaats van Denzel Dumfries bij het Nederlands elftal onder bondscoach Xavi Hernández ter discussie komt te staan. De wissel van de rechtsback tegen Servië ziet Maduro als een signaal. Dumfries begon in Belgrado aan zijn 78ste interland, maar werd in de tachtigste minuut vervangen door Jurriën Timber.

Maduro ziet duidelijke boodschap van Xavi

“Op een gegeven moment ging Dumfries naar de kant. Dat was een tactische wissel. Hoe lang is het geleden dat we zoiets hebben gezien?”, zegt Maduro tegenover Sportnieuws.nl. Volgens de oud-international laat Xavi daarmee zien dat reputatie onder zijn leiding ondergeschikt is aan het gewenste spelersprofiel.

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“Xavi kijkt echt naar het profiel van een speler, niet naar zijn naam. Ik sluit niet uit dat iemand als Dumfries op termijn op de bank belandt, ondanks dat hij heel belangrijk is geweest, omdat Timber beter binnen Xavi’s voetbalvisie past”, vervolgt Maduro.

Maduro ziet daarin een duidelijke breuk met de werkwijze van de afgelopen jaren. Waar Oranje volgens hem voorheen vooral de beste spelers selecteerde en daar vervolgens een speelwijze omheen bouwde, werkt Xavi vanuit een vaste blauwdruk. .

Dumfries moet mogelijk aanpassen

Op de rechtsbackpositie kan dat gevolgen hebben. Maduro zag tegen Servië dat Xavi zijn buitenspelers breed hield en ruimte maakte voor een rechtsback die juist aan de binnenkant speelt.

“Tegen Servië eindigden we eindelijk met buitenspelers die echt aan de zijlijn bleven. Als je dominant en aanvallend voetbal wilt spelen, hoort dat er ook bij. Elke Europese topploeg doet dat al jaren, terwijl we in Nederland steeds op zoek bleven naar een rechtsbuiten die naar binnen kon trekken”, aldus Maduro. “Daarom zou het me niet verbazen als Xavi op termijn concludeert dat Dumfries moet banken óf zijn spel moet aanpassen."

Zie jij de basisplaats van Denzel Dumfries in gevaar komen richting het EK 2028?

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Denzel Dumfries

Denzel Dumfries
Real Madrid
Team: Real Madrid
Leeftijd: 30 jaar (18 apr. 1996)
Positie: V, M (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Real Madrid
6
0
2025/2026
Inter
20
3
2024/2025
Inter
29
7
2023/2024
Inter
31
4

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