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'Ajax heeft me echt veel verdriet gedaan, mijn wereld zakte in elkaar'

29 september 2026, 06:25
'Ajax heeft me echt veel verdriet gedaan, mijn wereld zakte in elkaar'
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
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Jeremain Lens bewaart geen goede herinneringen aan zijn periode in de jeugdopleiding van Ajax. De 38-jarige oud-international van Oranje werd op veertienjarige leeftijd weggestuurd uit de hoofdstad en vreesde destijds zelfs voor het einde van zijn loopbaan als profvoetballer, zo vertelt hij in het online interviewprogramma Taxi Takkies.

De aanvaller sloot op achtjarige leeftijd aan op De Toekomst en speelde uiteindelijk zes seizoenen in de jeugdteams van de Amsterdammers. Het plotselinge afscheid op zijn veertiende kwam hard aan. Ajax verweet de jongeling destijds mentaliteitsproblemen, maar Lens zelf vond het besluit om hem weg te sturen volstrekt onterecht.

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"Ajax heeft me echt veel verdriet gedaan. Ik kwam bij Ajax toen ik acht was en bleef tot mijn veertiende. Iedereen heeft het over je, je krijgt de aandacht en ik vind dat ik onterecht werd weggestuurd bij Ajax, dus mijn wereld zakte in elkaar", geeft de 34-voudig international toe.

De vleugelspeler zag het op dat moment dan ook bijzonder somber in. "Ik wist niet beter, mensen kenden me gewoon van Ajax. Ik had echt veel verdriet, moest huilen... Ik dacht dat ik nooit meer voetballer zou worden", sprak hij eerder bij Voetbal International. 

Uiteindelijk wist Lens zijn carrière na de deceptie in Amsterdam nieuw leven in te blazen bij Almere City. Vanaf die club knokte de aanvaller zich definitief omhoog richting de top.

Zijn profloopbaan bracht hem vervolgens langs fraaie clubs als PSV, Dynamo Kyiv, Sunderland en Fenerbahçe, en leverde hem bovendien 34 interlands namens het Nederlands elftal op.

Bijzondere motivatie tegen Ajax

Warme gevoelens voor de Amsterdammers heeft Lens na zijn vertrek nooit meer gekregen. "Ik had totaal geen gevoel meer bij Ajax nadat ik werd weggestuurd", legt de buitenspeler uit over de latere affiches tegen zijn oude jeugdclub.

Die nare nasmaak zorgde later juist voor een enorme dosis bewijsdrang zodra Lens op het veld stond tegen Ajax. "Het is een leuk feitje om op te zoeken. Volgens mij heb ik daarna elke wedstrijd tegen Ajax gescoord of een assist gegeven. Dat was een must voor mij. Er kwam een bepaalde energie bij mij vrij in die wedstrijden."

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Jeremain Lens

Jeremain Lens
Leeftijd: 38 jaar (24 nov. 1987)
Positie: AM, M (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2023/2024
Versailles
27
3
2022/2023
Versailles
14
6
2021/2022
Beşiktaş
0
0
2020/2021
Beşiktaş
2
1

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