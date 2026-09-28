Vandaag Inside gaat door het stof en biedt excuses aan: 'Hier hebben we spijt van'

De mannen van Vandaag Inside hebben maandagavond stilgestaan bij de pijnlijke aftocht van Estavana Polman. De voormalig handbalster keert niet terug als vaste tafelgast en aan tafel wordt inmiddels erkend dat haar komst anders aangepakt had moeten worden. Wilfred Genee biedt zelfs excuses aan.

René van der Gijp zette al vraagtekens bij de komst van Polman toen bekend werd dat zij regelmatig zou gaan aanschuiven. Achteraf vindt hij dat zijn woorden een te grote lading hebben gekregen. "Ik heb alleen gezegd dat toen zij hier aangekondigd werd aan tafel, ik iedereen dingen hoorde zeggen. Toen zei ik: als de boog maar niet te gespannen staat nu, hè? Als de verwachtingen te hoog worden, kan je ze niet waarmaken. Dat is het enige", legt Van der Gijp uit.

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Volgens hem was zijn opmerking dus niet bedoeld als aanval op Polman. "Mensen hebben gedacht dat ik het over verwachtingen van míj had. Maar ik had het niet over mij."

'Dat meisje had recht op een proeftijd'

Johan Derksen is evenwel kritisch op de optredens van Polman. "We wisten niet wat ze zou kunnen en wat ze niet zou kunnen. En het bleek in die keren dat ze hier zat dat ze heel goed kan babbelen over haar man, de Ajax-voetballer (Rafael van der Vaart, red.), en over handbal. Maar daarnaast gaf ze weinig geluid", klinkt het.

"Het lullige is: dat meisje had recht op een proeftijd van een half jaar", vervolgt Derksen. "Dat hadden we eigenlijk moeten uitdienen en haar een beetje moeten coachen om haar op niveau te krijgen. Maar nu is zij eigenlijk al het slachtoffer. Dat vind ik wel lullig."

"Het is niet gegaan zoals het hoorde", stelt Derksen vast. Daar is Wilfred Genee het mee eens. "Dat vind ik ook. Dus dat spijt ons een beetje eigenlijk, toch?"

Een definitieve breuk met het programma hoeft haar vertrek als vaste tafelgast overigens niet te betekenen. De mogelijkheid wordt besproken dat Polman in een andere rol terugkeert, bijvoorbeeld aan de bar. Vanuit daar zou ze opnieuw ervaring kunnen opdoen en mogelijk later alsnog kunnen doorgroeien.