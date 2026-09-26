Xavi tegen Noa Vahle: ‘Jullie blijven mij verbazen…’

Xavi Hernández heeft zich zaterdagavond uitgesproken over de harde confrontatie tussen Virgil van Dijk en Valentijn Driessen, eerder deze week. De aanvoerder van het Nederlands elftal en journalist van De Telegraaf botsten toen hard met elkaar tijdens een ander persmoment.

Virgil van Dijk botst met Valentijn Driessen

Van Dijk schoof afgelopen woensdag aan bij een persconferentie, daags voor het Nations League-duel van Oranje met Duitsland (1-1). De gemoederen liepen toen hoog op. "Het is een beetje corvee voor jou dit hè, met je vrienden van de media", zei Driessen. Van Dijk reageerde wat verbaasd, waarna Driessen eraan toevoegde: "Dat je niet bepaald spraakzaam bent en een beetje nors bent. Normaal ben je een aardige gozer."

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"Soms moeten er dingen gezegd worden toch, kan je niet alleen maar dat gezeik aanhoren. Ik ben heel erg open", antwoordde Van Dijk. Driessen herhaalde vervolgens wat hij zei nogmaals, waarna Van Dijk zich afvroeg wat er gebeurde: "Ik ben heel erg open, maar dit is geen gesprek, toch? Wat is nou precies de vraag?"

"Ik vind dat je niet bent zoals je normaal bent. Een beetje kortaf, alsof de media nog steeds dwars zitten", maakte Driessen duidelijk. Van Dijk reageerde: "Ik heb nooit iets tegen de media gehad, maar als er onzin de wereld in wordt gestuurd..."

Van Dijk verzuchtte vervolgens: "Wij hebben geen goed WK gespeeld. Het gaat niet om mij. Je presteert samen, je bent een team. Jouw woorden dat ik het Nederlands voetbal kapot heb gemaakt na het WK, dat soort dingen gaat helemaal nergens over..."

Vervolgens wilde Driessen de discussie aangaan met Van Dijk, maar besloot persvoorlichter Samuël Sanchez van de KNVB in te grijpen: "Ik denk dat we het hierbij gaan laten", zei hij, waarna de volgende journalist de kans kreeg om vragen te stellen.

Xavi reageert

“De laatste persconferentie met Virgil van Dijk was een beetje pittig”, roept verslaggeefster Noa Vahle zaterdag in herinnering. Ze richt zich vervolgens tot Xavi: “Je zei dat je de directheid van de Nederlanders waardeert. Denk je er nog steeds hetzelfde over? Of denk je: chill…”

“Ja, het blijft me verbazen”, antwoordde Xavi, refererend aan de werkwijze van het Nederlandse journaille. “Jullie blijven voortdurend reageren. Maar het is oké wat mij betreft. Ik voel me op mijn gemak. Het is een kwestie van respect. Dan is er geen probleem.”