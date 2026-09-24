De Duitse media zijn eensgezind na het 1-1-gelijkspel tussen Nederland en Duitsland. Hoewel de ploeg van Jürgen Klopp pas diep in de blessuretijd een overwinning uit handen gaf, wordt de uitslag over de grens als terecht beschouwd.

BILD stelt zonder omwegen dat het resultaat de verhoudingen goed weerspiegelt. "Want de Nederlanders hadden bij vlagen meer van het spel en drongen lange tijd zonder succes aan op de gelijkmaker", schrijft de krant. Oranje zag in de eerste helft een treffer van Virgil van Dijk worden afgekeurd, waarna Felix Nmecha Duitsland op voorsprong zette. In de tweede helft werd gefloten vlak voordat Mexx Meerdink de bal in het doel schoot. Cody Gakpo bepaalde de eindstand in de 92ste minuut op 1-1.

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De krant zag vooral na rust een Nederlands overwicht ontstaan. Tegelijkertijd is BILD positief over het vernieuwde Duitsland: "Het team strijdt duidelijk meer dan tijdens het WK-debacle van afgelopen zomer – en vooral weer voor elkaar."

Ook Kicker spreekt van verdiend gelijkspel

Kicker trekt vrijwel dezelfde conclusie. "Uiteindelijk scheidden Duitsland en Nederland volledig verdiend met 1-1 van elkaar", schrijft het voetbalmedium. "De Nederlanders zetten in de tweede helft flink wat druk en kwamen uiteindelijk tot de verdiende gelijkmaker."

Ook Der Westen vindt dat Duitsland weinig reden heeft om over de late tegentreffer te klagen. "Een terechte uitslag, dat moet je ondanks de late gelijkmaker toegeven", klinkt het.