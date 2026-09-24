Live voetbal

Duitse media hebben heldere mening over afgekeurd doelpunt Oranje

24 september 2026, 21:26
Het afgekeurde doelpunt van Virgil van Dijk tegen Duitsland
Foto: © Imago
4 reacties
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Het afgekeurde doelpunt van Virgil van Dijk tegen Duitsland zorgt ook bij de Duitse media voor discussie. Meerdere media erkennen dat Duitsland heeft gemazzeld, terwijl ook het Duitse volk die mening is toebedaan.

Van Dijk dacht Nederland al vroeg op voorsprong te zetten. Uit een corner won de aanvoerder het luchtduel en kopte hij raak, maar tijdens de aanval stond Brian Brobbey voor Marc-André ter Stegen. Videoscheidsrechter Carlos del Cerro Grande riep scheidsrechter Alejandro Hernández Hernández naar het scherm, waarna de treffer werd geannuleerd omdat de spits de doelman van Ajax zou hebben gehinderd.

Duitse media reageren

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Die Zeit trekt de beslissing va de arbitrage in twijfel. "Groot geluk voor de Duitse nationale ploeg, want het contact van Brobbey met Ter Stegen was echt minimaal. Vanuit neutraal perspectief had je de treffer ook zeker kunnen goedkeuren", schrijft het medium.

Ook BILD spreekt van geluk voor Duitsland. De krant constateert dat Brobbey de doelman 'licht blokkeerde' en vindt dat Ter Stegen zich 'behoorlijk passief' opstelde. De krant peilde bovendien de stemming onder de bezoekers. Van duizenden stemmers vindt 56 procent dat het afkeuren van de treffer niet terecht was, tegenover 44 procent die de beslissing wel steunt. Andere media als Kicker en Der Westen nemen zelf geen standpunt in.

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Just Me
593 Reacties
191 Dagen lid
398 Likes
Just Me
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Die v Dijk kan het, als het op snelheid aankomt , niet meer belopen. verder vind ik Timber en Summerville heel goed spelen , v Hecke zou ik wisselen , Meerdink is nu al tè licht bevonden............

jerommeke1973
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jerommeke1973
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@Just Me welnee man. Meerdink is niet te licht, voetbalt goed

jerommeke1973
395 Reacties
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jerommeke1973
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@Just Me hij werkt zich de pleuris.

Geus
214 Reacties
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Geus
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@Just Me met een zonnebril gekeken? Of een gekleurde bril? Deed het prima! Arbitrage had dezelfde bril op waarschijnlijk! Zeer matig!

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Just Me
593 Reacties
191 Dagen lid
398 Likes
Just Me
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  • 0
    + 1
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Die v Dijk kan het, als het op snelheid aankomt , niet meer belopen. verder vind ik Timber en Summerville heel goed spelen , v Hecke zou ik wisselen , Meerdink is nu al tè licht bevonden............

jerommeke1973
395 Reacties
1.458 Dagen lid
1.068 Likes
jerommeke1973
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@Just Me welnee man. Meerdink is niet te licht, voetbalt goed

jerommeke1973
395 Reacties
1.458 Dagen lid
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jerommeke1973
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@Just Me hij werkt zich de pleuris.

Geus
214 Reacties
1.271 Dagen lid
783 Likes
Geus
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@Just Me met een zonnebril gekeken? Of een gekleurde bril? Deed het prima! Arbitrage had dezelfde bril op waarschijnlijk! Zeer matig!

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Vandaag gespeeld om 20:45
Competitie: UEFA Nations League
Seizoen: 2026/2027

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