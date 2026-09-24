Duitse media hebben heldere mening over afgekeurd doelpunt Oranje

Het afgekeurde doelpunt van Virgil van Dijk tegen Duitsland zorgt ook bij de Duitse media voor discussie. Meerdere media erkennen dat Duitsland heeft gemazzeld, terwijl ook het Duitse volk die mening is toebedaan.

Van Dijk dacht Nederland al vroeg op voorsprong te zetten. Uit een corner won de aanvoerder het luchtduel en kopte hij raak, maar tijdens de aanval stond Brian Brobbey voor Marc-André ter Stegen. Videoscheidsrechter Carlos del Cerro Grande riep scheidsrechter Alejandro Hernández Hernández naar het scherm, waarna de treffer werd geannuleerd omdat de spits de doelman van Ajax zou hebben gehinderd.

Duitse media reageren

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Die Zeit trekt de beslissing va de arbitrage in twijfel. "Groot geluk voor de Duitse nationale ploeg, want het contact van Brobbey met Ter Stegen was echt minimaal. Vanuit neutraal perspectief had je de treffer ook zeker kunnen goedkeuren", schrijft het medium.

Ook BILD spreekt van geluk voor Duitsland. De krant constateert dat Brobbey de doelman 'licht blokkeerde' en vindt dat Ter Stegen zich 'behoorlijk passief' opstelde. De krant peilde bovendien de stemming onder de bezoekers. Van duizenden stemmers vindt 56 procent dat het afkeuren van de treffer niet terecht was, tegenover 44 procent die de beslissing wel steunt. Andere media als Kicker en Der Westen nemen zelf geen standpunt in.

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