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Xavi en één basisspeler laten Wilhelmus aan zich voorbijgaan bij Nederland - Duitsland

24 september 2026, 20:57
De spelers van Nederland voorafgaand aan de wedstrijd tegen Duitsland
Foto: © NOS
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Het volkslied van Nederland werd donderdag voorafgaand aan de wedstrijd tegen Duitsland door bijna alle internationals meegezongen. Alleen Crysencio Summerville hield de lippen op elkaar, evenals de nieuwe bondscoach Xavi Hernández.

Op de persconferentie van maandag liet Xavi weten de tekst te zullen leren, maar dat is in de korte periode tot dusver nog niet gelukt. Hij bleef dan ook stil tijdens het volkslied. Tien basisspelers zongen wel mee; alleen Summerville besloot dat niet te doen.

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Na de volksliederen werd ook een moment stilte in acht genomen om Bartina Koeman te herdenken, de overleden vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman. De stilte werd door bijna de volledige Johan Cruijff ArenA gevolgd. Richting het eind van het moment leek iemand hard te gillen, waarop een andere fan zei: “Houd je bek, joh.”

Nederland en Duitsland begonnen donderdag om 20.45 uur aan de Nations League-wedstrijd.

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Nederland - Duitsland

1 - 1
Vandaag gespeeld om 20:45
Competitie: UEFA Nations League
Seizoen: 2026/2027

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Xavier Hernández Creus
Functie: Coach
Leeftijd: 46 jaar (25 jan. 1980)

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